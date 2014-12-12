Απαντώντας ο πρόεδρος συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Γόννων κ. Θωμάς Παπαδόντας σε καταγγελία του κ. Κώστα Καράγιαννη σχετικά με την καταστροφή στις πικροδάφνες στην είσοδο των Γόννων αναφέρει τα εξής:

"Ενώ η Τοπική Αρχή αγωνίζεται με αυταπάρνηση για να προωθήσει όλα τα ζητήματα του χωριού μας προς όφελος των συγχωριανών, υπάρχουν κάποιοι που επίμονα κοιτάζουν στο σκοτεινό χτές και συμπεριφέρονται ανεύθυνα και επικίνδυνα.

Την Τέταρτη 27 Αυγούστου 2025, γνωστοί-άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στις πικροδάφνες που βρίσκονται στην κεντρική νησίδα στην ε.ο. Γόννων-Μακρυχωρίου. Ευελπιστούμε ότι η απαράδεκτη πλην κωμική αυτή πράξη δεν είχε πολιτικά κίνητρα και ήταν απλώς μια παρόρμηση πνευματικής αστάθειας του δράστη.

Αν υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν τους Γόννους ιδιοκτησία τους, οφείλουν επιτέλους να καταλάβουν ότι η δημόσια περιουσία είναι ιδιοκτησία όλων και δεν θα επιτρέψουμε να την λυμαίνονται μεμονωμένα άτομα.

Επιπλέον, εφόσον υπήρξε ΦΘΟΡΑ κατά Δημοτικής περιουσίας, την οποία έχουμε ταχθεί να διαφυλάττουμε, έχω μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα Τεμπών και υπέβαλα μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τις φθορές στις πικροδάφνες ως όφειλα. Υπεράνω όλων είναι μόνο ο ΝΟΜΟΣ.

Οπότε η έρευνα πλέον γίνεται από την αστυνομία και όχι από εμένα.

Οτιδήποτε σχετικό γνωρίζει κάποιος, μεταβαίνετε στο Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών με την ταυτότητα σας και το καταθέτετε.

Τέλος εκπλήσσομαι που ένας δημότης, ο οποίος έχει διατελέσει και αντιδήμαρχος όπως ο κύριος Κώστας Καραγιάννης, προέβει σε τέτοια καταγγελία χωρίς προηγουμένως να έρθει σε επικοινωνία με τον πρόεδρο και το τοπικό συμβούλιο και κατ´ επέκταση με τη δημοτική αρχή».