Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας ανακοινώνει την αναβολή του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ενημέρωση – Συζήτηση σχετικά με την ανέγερση μνημείου στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος για τα 57 θύματα των Τεμπών», στην συνεδρίαση του την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 μετά από επικοινωνία με συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και μέχρι πέρατος της Ανακριτικής διαδικασίας.

Κατά τα λοιπά η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με την συζήτηση του 3ου θέματος «Συζήτηση για την απομάκρυνση της 1ης Στρατιάς από τη Λάρισα» με χρόνο έναρξης στις 19.30, όπως είχε προβλεφθεί στις προσκλήσεις που απεστάλησαν.