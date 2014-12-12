Ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (23/08/25) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Γήπεδο της Τούμπας (24/08/25, 21:00).

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Γιώργος Πετράκης είναι οι: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Κοσονού, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Γιούσης, Πασάς και Γκαράτε.

