Η αποστολή της ΑΕΛ για τον αγώνα της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ
Αθλητικά | 23 Αυγ 2025, 17:47
Ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (23/08/25) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Γήπεδο της Τούμπας (24/08/25, 21:00).
Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Γιώργος Πετράκης είναι οι: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Κοσονού, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Γιούσης, Πασάς και Γκαράτε.
