Η αρχαία Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου θα τελεστεί σε Αγρυπνία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 22 προς Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 9.30 μ.μ.

Η αρχαία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου είναι η Λειτουργία των μαρτύρων των τριών πρώτων χριστιανικών αιώνων, είναι η Λειτουργία που έδινε τη χάρη σε όσους επρόκειτο να μαρτυρήσουν, είναι η Λειτουργία που στήριξε την Εκκλησία στην ευλογημένη απαρχή και στη συνέχεια της πορείας της.

Κύρια χαρακτηριστικά της τα πολλά αναγνώσματα και τα ελάχιστα ψάλλω μένα. Είναι η εποχή που δεν έχει υιοθετηθεί η βυζαντινή μας μουσική στα πλαίσια της Θείας Λατρείας γι’ αυτό και κυριαρχούν τα αναγνώσματα από τους ψαλμούς και βεβαίως από τις επιστολές του Παύλου και τα Ευαγγέλια.

Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του αδελφόθεού θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμου. Προ της Θείας Λειτουργίας θα αναγνωσθούν οι Ώρες, εν συνεχεία δε κατά του Ιεροσολυμίτικο Τυπικό θα τελεστεί το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, είθισται να τελείται στον σολέα του Ιερού Ναού, με τον προεξάρχοντα Αρχιερέα να είναι στραμμένος προς τον λαό, να κοιτά δηλαδή προς τη Δύση.

Είναι μία μοναδική πνευματική ευκαιρία, η οποία εμφανίζεται μία φορά το κάθε έτος, γι’ αυτό και προσκαλούνται οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι να προσέλθουν προκειμένου να παρακολουθήσουν με κατάνυξη και ευσέβεια τα αρχαία τελούμενα.