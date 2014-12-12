Στην κοιλάδα των Τεμπών έχει φτάσει πλέον η μόλυνση που πλήττει τα πλατάνια σε όλη την Ευρώπη. Όπως δήλωσε ο Ζήσης Αργυρόπουλος, περιβαλλοντολόγος και χημικός: “Το φθινόπωρο του 2003 βρέθηκε στην Ελλάδα η ασθένεια του «μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου». Το μεταχρωματικό έλκος πλατάνου είναι μια καταστροφική ασθένεια που προκαλείται από τον μύκητα Ceratocystis fimbriata f. sp. platani και οδηγεί σε σταδιακή νέκρωση του δέντρου”.

“Η ασθένεια έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στην Ιταλία και τη Γαλλία, όπου πιθανολογείται ότι εισήχθηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Στην Ελλάδα πιθανόν να έχει εισαχθεί με πολλαπλασιαστικό υλικό”, πρόσθεσε. “Το πλέον εμφανές σύμπτωμα είναι ο ξαφνικός μαρασμός ενός τμήματος της κόμης. Αυτό εμφανίζεται συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι, που οι ανάγκες του φυτού σε νερό είναι αυξημένες. Τα φύλλα κιτρινίζουν πρόωρα και μαραίνονται· έτσι μπορούν να διακριθούν από τα γειτονικά υγιή φύλλα. Η κύρια μέθοδος μετάδοσης είναι η μόλυνση υγιών δέντρων μέσω πληγωμένων σημείων από μολυσμένα εργαλεία, ενώ η πρόληψη είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης”, επισήμανε. ‘Μέχρι στιγμής υπολογίζεται ότι η μόλυνση έχει πλήξει πάνω από 70.000 δέντρα στην Ελλάδα”, κατέληξε.

Ρεπορτάζ Μ. Μαυρογιάννη

ΕΡΤ