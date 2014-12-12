Καλημέρα

Οι φόβοι για την ομαλή ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία τα οποία ξεκίνησαν μόλις την περασμένη άνοιξη, δεν έλλειψαν ποτέ. Τα χρήματα προέρχονται σε μεγάλο μέρος από το Ταμείο Ανάκαμψης και ήδη γίνεται λόγος για ανακατανομή εξαιτίας ανεφάρμοστων ορόσημων ή έργων που δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του Ταμείου, τον Αύγουστο του 2026. Για την αναθεώρηση αυτή, μάλιστα, θα βρίσκονται στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον επικεφαλής τον Ντέκλαν Κοστέλο, αναπληρωτή γενικό διευθυντή Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Κομισιόν. Ας ευχηθούμε για το καλύτερο …

& Για πρώτη φορά ο Κουρέτας μίλησε χθες για ανασχηματισμό αντιπεριφερειαρχών (Λέσχη 97,6). Δήλωσε ότι θα αντικαταστήσει και “χωρικούς” περιφερειάρχες, κάτι που παλαιότερα δεν ήταν εφικτό λόγω της νομοθεσίας. Μάλιστα επικαλέστηκε το παράδειγμα του Χαρδαλιά, στην Αττική, που τους άλλαξε όλους, σπεύδοντας ωστόσο να διευκρινίσει ότι δεν θα φύγουν όλοι οι δικοί του. Πότε θα γίνουν οι αλλαγές; Ίσως με το νέο έτος, ίσως τον Ιούνιο που μεσάζει η θητεία …

^ Η Fraport AG, μητρική της Fraport Greece που διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια, ενδιαφέρεται και για τα άλλα 22 τα οποία σήμερα λειτουργούν υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Μπας και αναστηθεί και το δικό μας, της Νέας Αγχιάλου …

& Υποδειγματικό το τραπέζι του δημάρχου Λάρισας προς τον πρόεδρο της ΑΕΚ, μετά το 1-1 της Κυριακής. Υποδειγματική και η αποδοχή της πρόσκλησης από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ο Θανάσης Μαμάκος τον πήγε (μαζί με τους Αθηναίους συνεργάτες του) στη Φαλάνη για Κεμπάπ - όπως έγραψε ο Βαγγέλης Βουλάγκας στο tinealarissa.gr. Μάλιστα μετά το φαγητό μετακινήθηκαν όλοι σε διπλανό Καφέ για να δουν το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Απλά και ωραία πράγματα, αντίδοτο στην καφρίλα κάποιων που λεκιάζουν το ποδόσφαιρο. Το κεμπάπ ενώνει …

@ Καλό ακούγεται το σχέδιο του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοίδη να αποκτήσει η αστυνομία μόνιμες μονάδες στους καταυλισμούς των τσιγγάνων. Ας πούμε ότι στη Λάρισα επιλέγουν να ξεκινήσουν από τη Νέα Σμύρνη. Δεν θα δυσκολευτούν να μπουν, το πώς θα καταλήξουν είναι το θέμα. Το έπαθαν και οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ …

Τι να κάνει και ο Παπαστεργίου, το επάγγελμα του υπουργού έχει και την ανθυγιεινή του πλευρά. Φόρεσε το «χαμόγελο εργασίας» και υποδέχτηκε τον Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος ίσα που πρόλαβε να αλλάξει το πουκάμισο με τα αίματα από τη σφαγή του δημάρχου Τρικάλων Νίκου Σακκά στον ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας. Είναι ο νέος άρχων των σκουπιδιών, με το σπαθί του …

% Progressive Lab ονομάζεται το πολιτικό think tank που ίδρυσε ο Λαρισαίος πρώην υπουργός Φίλιππος Σαχινίδης. «Ένας νέος, σύγχρονος κόμβος σκέψης και προβληματισμού, είναι εδώ» γράφει το δελτίο Τύπου. Μεταξύ των μελών της επιστημονικής επιτροπής δεσπόζει το όνομα του Λαρισαίου Γιώργου Σούλτη. Όχι ως πρώην αντιδημάρχου, αλλά ως «Επίκουρου Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας, Συνταξιούχου». Κάτι πρέπει να κάνουν και οι Πασόκοι αναμένοντας την επόμενη μέρα …

@ Ύμνοι του Γιάννη Στουρνάρα για την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον Σκάϊ. Αντιθέτως απέφυγε επιμελώς να σχολιάσει την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας …

^ Η ανεπάρκεια του κρατισμού μηχανισμού όταν έρχονται τα δύσκολα αναδύεται στην επιφάνεια. Στο θέμα της ευλογιάς τα δείγματα από όλη την Ελλάδα ταξιδεύουν μέχρι την Αθήνα για να εξεταστούν στο μοναδικό εργαστήριο που υπάρχει, το οποίο ελέγχει παράλληλα δείγματα και για άλλες ζωονόσους. Ένα άλλο εργαστήριο που είχε δημιουργηθεί και είχε εξοπλιστεί πριν από 15 χρόνια στην Ορεστιάδα, δεν λειτούργησε ποτέ. Τώρα διαβάζουμε ότι το αρμόδιο υπουργείο τρέχει να το θέσει σε λειτουργία αλλά δεν βρίσκει κτηνιάτρους. Ο πρώτος μισθός του κρατικού κτηνιάτρου είναι 800 ευρώ …

$ Δύσκολη η συνύπαρξη της Χρύσας Ντιντή και του Νίκου Σακκά στα Τρίκαλα. Η αντιπεριφερειάρχης καλούσε τους επισήμους να παραστούν στα Τσιτσάνεια και ο δήμαρχος, το ίδιο βράδυ, πήρε επιδεικτικά τους δικούς του και πήγαν στο παζάρι για σουβλάκια…

# Είναι από τα αξιοσημείωτα της χθεσινής πρώτης συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο νυν προσωρινός πρόεδρος του οργανισμού Ιωάννης Καββαδάς, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι εξακολουθεί, παράλληλα με τα πολλά καθήκοντά του στον οργανισμό, να ασχολείται και με την εργασία του ως διευθυντής της Οικονομικής και Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ. Για να μπει σειρά στον ΟΠΕΚΕΠΕ χρειάζονται μερόνυχτα δουλειάς για μήνες και εδώ μαθαίνουμε ότι έβαλαν έναν παρτάιμερ …

$ Ταξιδιωτικά πρακτορεία από τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα διοργανώνουν εκδρομές στο …παζάρι της Λάρισας. Η φτώχεια εξωραϊσμένη …

