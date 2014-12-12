Σε μήνυμά της η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κα Βασιλική Ζιάκα για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου αναφέρει:

«Η 28η Οκτωβρίου δεν είναι απλά μια ημερομηνία στο ημερολόγιο της πατρίδας μας. Είναι μια ζωντανή φλόγα, ένα «όχι» που ηχεί μέσα στο χρόνο και μας καλεί να εξερευνήσουμε την έννοια της ελευθερίας μέσα από τα μάτια της νέας γενιάς.

Τα παιδιά του σήμερα κρατούν την ευθύνη να μεταμορφώσουν το θάρρος των ηρώων μας σε δράση της δικής τους καθημερινότητας. Η γνώση που καλλιεργούμε δεν είναι απλώς γνώση, είναι δύναμη, φως που φωτίζει το δρόμο για έναν κόσμο πιο δίκαιο, ειρηνικό και ελεύθερο.

Το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει επίκαιρο: η ελευθερία δε χαρίζεται, κατακτιέται. Είναι αποτέλεσμα αποφασιστικότητας, γνώσης και κοινής προσπάθειας. Σε κάθε σχολική αυλή, σε κάθε σχολική τάξη σφυρηλατείται η ελπίδα για το μέλλον.

Ας τιμήσουμε την επέτειο αυτή όχι μόνο με μνήμη αλλά με δράση: με αγάπη για τη γνώση, με σεβασμό στις αξίες που μας ενώνουν και με το θάρρος να πούμε κι εμείς το δικό μας «όχι» στην αδικία, την αμάθεια και το διχασμό.

Με πίστη στη δύναμη που έχει η εκπαίδευση να αλλάξει τον κόσμο, σας καλώ να συνεχίσουμε μαζί αυτό το μεγάλο ταξίδι».