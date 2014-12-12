Στην Αθήνα βρέθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, πραγματοποιώντας συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου. Τον Δήμαρχο συνόδευσαν η Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Διαμάντω Μπάσμπα και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Νίκος Αρβανίτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν πλευρές που αφορούν τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών και των υποδομών του Δήμου Τυρνάβου. Μεταξύ αυτών, τέθηκε το ζήτημα διασφάλισης χρηματοδότησης για την ψηφιοποίηση του διοικητικού αρχείου του Δήμου, με τον Υπουργό να δηλώνει θετικός και να ζητά την αποστολή σχετικής μελέτης και προϋπολογισμού, ώστε να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2026.

Παράλληλα, ο κ. Παπαστεργίου ενημέρωσε ότι αναμένεται εντός μάλιστα του Οκτωβρίου, να ανοίξει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας (cybersecurity), ενώ ήδη τρέχει πρόγραμμα για τη βελτίωση του τηλεοπτικού σήματος με δεδομένο ότι υπάρχουν περιοχές του Δήμου που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Η Δημοτική Αρχή παρουσίασε στον Υπουργό όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις ψηφιακές υποδομές και τις υπηρεσίες του Δήμου και συνεχίζει να διεκδικεί κάθε δυνατή στήριξη, με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.