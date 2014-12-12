Τον τρόπο με τον οποίον οι εταιρείες που παράγουν τσιγάρα και προϊόντα καπνού θα συμβάλλουν στον καθαρισμό ακτών και δημόσιων χώρων από τα αποτσίγαρα ορίζει ένα νέο πλαίσιο, που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το σχέδιο προβλέπει ότι το νέο «σύστημα συλλογής» θα χρηματοδοτεί δράσεις ή τους δήμους που πραγματοποιούν δράσεις καθαρισμού και θα παρέχει δωρεάν τασάκια ή κάδους. Η οργάνωση WWF πάντως υποστήριξε ότι θα έπρεπε να μπει εισφορά στα καπνικά προϊόντα κατά το πρότυπο της πλαστικής σακούλας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ταμείο που να χρηματοδοτεί αυτές τις δράσεις.

Τα φίλτρα των τσιγάρων περιέχουν πλαστικό και, ως εκ τούτου, για την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία έχουν από το 2020 καταταχθεί στα «πλαστικά μιας χρήσης» (με τον ν. 4736). Βέβαια, με βάση τη νομοθεσία αυτήν έπρεπε στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο του 2023 να λειτουργεί ένα σύστημα πανελλαδικής εμβέλειας για τη διαχείρισή τους.

Η υπόθεση καθυστέρησε και λόγω των μακρών συζητήσεων με τη βιομηχανία καπνού στη χώρα μας, καθώς αυτή (σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει») πρέπει να δημιουργήσει το σύστημα και να αναλάβει το απαιτούμενο κόστος.

