Η βραβευμένη στο Φεστιβάλ Καννών ταινία των αδερφών Νταρντέν “Νεαρές Μητέρες”, έρχεται στον χειμερινό κινηματογράφο του Δήμου Λαρισαίων από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας, τη Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου και ώρες 19:00 & 21:30, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Kέντρο Λάρισας. Η ταινία απέσπασε το βραβείο σεναρίου στο Φεστιβάλ Καννών το 2025.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Πέντε νεαρές μητέρες, η Τζέσικα, η Πέρλα, η Τζούλι, η Ναΐμα και η Αριάν, βρίσκουν καταφύγιο σ’ έναν ξενώνα. Όλες έχουν μεγαλώσει κάτω από δύσκολες συνθήκες, ωστόσο αγωνίζονται να αποκτήσουν μια καλύτερη ζωή για τις ίδιες και τα παιδιά τους παρά την αντίξοη πραγματικότητα.

Σκηνοθεσία: Λικ Νταρντέν και Ζαν-Πιερ Νταρντέν με τους: Λουσί Λαρελ, Μπαμπέτ Βερμπέκ, Ελζά Ουμπέν, Ζαναΐνα Αλοΐ Φοκάν, Σαμία Χίλμι

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ