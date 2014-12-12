Την δική της απάντηση έδωσε η «Γήπεδο Λάρισα Α.Ε.» για την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Διεκδίκησης Γηπέδου ΑΕΛ.

Αναλυτικά:

«Πληροφορηθήκαμε την Ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Σωματείο της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας.

Η Ανακοίνωση έχει κατάπτυστο περιεχόμενο. Είναι αβάσιμη και απόλυτα αναληθής και καταχρηστική. Ξεκαθαρίζουμε ότι αν η Ανακοίνωση δεν ανακληθεί, θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας. Ζούμε σε μια συντεταγμένη Πολιτεία και Κοινωνία, με νόμους και κανόνες, όπου δεν μπορεί ο καθένας να υβρίζει, να συκοφαντεί και να διεγείρει το κοινό αίσθημα χωρίς να υφίσταται συνέπειες. Τόσο οι φυσικοί όσο και οι ηθικοί αυτουργοί θα λογοδοτήσουν.

Επισημαίνουμε τα εξής :

1. Το Γήπεδο AEL FC ARENA κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου με τεράστιες δαπάνες εκατομμυρίων ευρώ, ευθύνη και πρωτοβουλία αποκλειστικά της εταιρείας μας και του νομίμου εκπροσώπου και μετόχου μας, δεν αποτελεί κρατική εγκατάσταση ούτε χρηματοδοτήθηκε από το Δημόσιο, το Δήμο, το Σωματείο ή άλλο φορέα, περιλαμβανομένων των εκάστοτε μετόχων της εκάστοτε ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, πολύ περισσότερο του νυν ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Ακριβώς προς το σκοπό αυτό εκχωρήθηκαν στην εταιρεία μας όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις και βεβαίως όλα τα έσοδα από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων.

2.Πέρα του τεράστιου κόστους κατασκευής που κάλυψε η εταιρεία μας, το γήπεδο επί 15 χρόνια τώρα χρειάζεται συντηρήσεις, βελτιώσεις και επισκευές που καλύπτονται διαρκώς από την εταιρεία μας. Κάθε χρόνο οι δαπάνες αυτές ξεπερνούν τα 270.000€. Ποιός θα τα πληρώσει ακριβώς αυτά τα ποσά ; Διότι μέχρι σήμερα τα πληρώνει η εταιρεία μας. Γι’ αυτό κάθε έσοδο από τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο γήπεδο, περιλαμβανομένης της φιλοξενίας της ΠΑΕ, διοχετεύεται, σύμφωνα με τις συμβάσεις και τον Νόμο στις ανάγκες αυτές και στην αποπληρωμή της επένδυσης, με πρώτη από όλα την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων που έχει η Intrum Hellas. Αν η Intrum προσέθετε και τόκους στα δάνεια τότε το ποσό του ανταλλάγματος για τη χρήση του γηπέδου θα έπρεπε να ξεπερνάει τα 2.000.000€ το χρόνο, ποσό που έπρεπε να καταβάλλεται στην Intrum .

3.Δεν μπορεί το σωματείο να εγείρει την οποιαδήποτε αξίωση διότι όλα αυτά τα κόστη ήταν δικιές του υποχρεώσεις από τη Σύμβαση Παραχώρησης που υλοποίησε και κάλυψε η εταιρεία μας. Συνεπώς τα οφείλει. Και αν θέλει το Γήπεδο η ΠΑΕ τότε τα οφείλει η ΠΑΕ.

4.Δεν υπάρχει η οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση της ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΡΙΣΑ προς το σωματείο. Υπήρξε μόνο μια υπόσχεση. Το συμφωνητικό δωρεάς που συνάφθηκε το 2009 αφενός δεν ήταν έγκυρο πράγμα που αποδέχθηκαν 15 χρόνια τώρα όλες οι Διοικήσεις του σωματείου και αφετέρου σχετιζόταν με το ποσοστό των εισιτηρίων που δικαιούται η ΓΓΑ και όχι το σωματείο. Όταν δόθηκε αυτή η υπόσχεση –και όχι υποχρέωση- τα δεδομένα ήταν ολότελα διαφορετικά ενώ τότε το Δημόσιο είχε υποσχεθεί αντίστοιχα να ενισχύσει το έργο με ποσό 8.500.000 ευρώ (!) που δεν το έκανε ποτέ. Όπως επίσης απέφυγε για χρόνια να επιστρέψει το κατασκευαστικό ΦΠΑ, μας υποχρέωσε να προσφύγουμε στα δικαστήρια και σήμερα , ακόμα και 16 χρόνια μετά, μας οφείλει ακόμα ποσά από τον ΦΠΑ.

5.Το Γήπεδο της Λάρισας είναι από τα ελάχιστα που κατασκευάστηκαν με ιδιωτικά κεφάλαια, από δανεισμό και ίδια κεφάλαια του μετόχου ενώ όταν ξεκίνησε να λειτουργεί, η ομάδα μας έπεσε κατηγορία, θύμα του τότε σκανδάλου των στημένων αγώνων (Κοριόπολις όπως όλοι ξέρουν). Όλοι έχουμε μνήμη σε αυτόν τον τόπο.

6. Το Γήπεδο έχει κατασκευαστεί και υπάρχει για να το απολαμβάνει ο λαός της Λάρισας και οι φίλαθλοι με βάση όμως υποχρεώσεις που έχει η αντίστοιχη ΠΑΕ. Όπως όλοι μας έχουμε υποχρεώσεις όταν μισθώνουμε ή αγοράζουμε κάτι. Το εάν η ΠΑΕ δεν θέλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ή ενοχλείται που καλείται να τις εκπληρώσει είναι άλλο θέμα. Άλλωστε γνωρίζουν πολύ καλά στην ΠΑΕ ότι πέρσι το σύνολο του ανταλλάγματος καλύφθηκε από χορηγία, τα κυλικεία και τις σουίτες και δεν στοίχισε στην ομάδα κάτι περισσότερο, πόσο μάλλον φέτος που τα έσοδα της ΠΑΕ έχουν εκτοξευθεί και ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, άρα έχει τα χρηματικά διαθέσιμα για να εξασφαλίσει την απόλαυση του γηπέδου από το λαό της Λάρισας.

7. Τέλος ξεκαθαρίζουμε για μια ακόμη φορά: δεν έχουμε υποκύψει και δεν θα υποκύψουμε ποτέ σε εκβιασμούς και απειλές. Όσοι συκοφαντούν και όσοι διεγείρουν το κοινό αίσθημα θα λογοδοτήσουν».