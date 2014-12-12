Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα ιστορικά Αμπελάκια η φετινή Γιορτή Κάστανου, μια διοργάνωση που τιμά την παράδοση, τον κόπο των παραγωγών και την πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής του Κισσάβου.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Τεμπών - Αντιδημαρχία Πολιτισμού τον Νέο Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμπελακίων, την Τοπική Κοινότητα Αμπελακίων, με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και περιλάμβανε διήμερο πρόγραμμα με επιστημονικές εισηγήσεις, τοπικές δράσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η πρώτη ημέρα της γιορτής ήταν αφιερωμένη στην ενημέρωση και ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την καλλιέργεια του κάστανου και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.

Τις εργασίες άνοιξε ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας και της καινοτομίας για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των τοπικών παραγωγών.

Στη συνέχεια σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Νέου Αγροτικού Συνεταιρσμού Αμπελακίων κ. Ευθύμιος Καζαντζής.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες ομιλίες από:

Τον κ. Κλαούντιο Μπαουντίνο, Δήμαρχο του Δήμου Κιούζα ντι Πέζιο της Ιταλίας, με θέμα «Ο ρόλος των Δημάρχων στην προώθηση της τοπικής καλλιέργειας του κάστανου».

Τον κ. Μάσιμο Σερανόλι, υπεύθυνο έργου της Έκθεσης Κάστανου 2025, με θέμα «Γλυκό κάστανο – σενάρια ανάπτυξης, ιστορικά περιστατικά».

Τον κ. Γιώργο Μιγκίρο, Ομότιμο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Έργα νερού – αναγκαία συνθήκη επιβίωσης: ειδική αναφορά στο Δήμο Τεμπών».

Οι εισηγήσεις, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, προσέφεραν σημαντικές πληροφορίες και πρακτικές προτάσεις για την ενίσχυση της παραγωγής και την προστασία του κάστανου από ασθένειες και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Την εκδήλωση έκλεισε με σύντομη τοποθέτηση του ο Διευθυντής της Δ.Α.Ο.Κ. Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Σταυρίδης.

Επίσης παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παν. Γκατζόγιας, Γ. Νικολάου και Γ. Σολωμός, η επικαφαλής της ΛΑ.ΣΥ. Τεμπών κα Μαρία Κωστή και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Ι. Ταζές.

Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχε ο δημοσιογράφος κ. Θεόδωρος Σδρούλιας.

Η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη στη γιορτινή πλευρά της εκδήλωσης, με πλήθος κόσμου να γεμίζει την πλατεία των Αμπελακίων.

Οι επίσημοι καλεσμένοι απηύθυναν χαιρετισμούς, εκφράζοντας τη στήριξή τους για τον θεσμό που αναδεικνύει την παραγωγή, την παράδοση και τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε:

Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το Μουσικοχορευτικό Λαογραφικό Σύλλογο Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, που ενθουσίασε το κοινό με το κέφι και την αυθεντικότητά του.

Διαγωνισμός γευσιγνωσίας με βάση το κάστανο, όπου μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν δημιουργικά παρουσιάζοντας παραδοσιακές και σύγχρονες συνταγές.

Και φυσικά, παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή ορχήστρα, χορό και δωρεάν ψημένα κάστανα για όλους, σε μια ατμόσφαιρα χαράς και ζεστής φιλοξενίας.

Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε η κα Βασιλική Κοσμάνου.

Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, επεσήμανε:

«Τα Αμπελάκια, παγκοσμίως γνωστά ως η γενέτειρα του πρώτου συνεταιρισμού στον κόσμο, αποτελούν φωτεινό παράδειγμα ανθρώπων που, ενωμένοι, πέτυχαν το ακατόρθωτο. Το πνεύμα αυτό της συνεργασίας και της συλλογικότητας τιμούμε και συνεχίζουμε σήμερα μέσα από δράσεις όπως η Γιορτή Κάστανου».

Αναφερόμενος στη σημασία του τοπικού προϊόντος και της ενίσχυσης της παραγωγής, πρόσθεσε:

«Το κάστανο δεν είναι μόνο σύμβολο ευφορίας της φύσης· είναι και σύμβολο αντοχής, επιμονής και καρποφορίας — όπως και οι άνθρωποι αυτού του τόπου».

Ο Δήμαρχος συνεχάρη τον Νέο Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμπελακίων, την Τοπική Κοινότητα, καθώς και όλους τους εθελοντές και συλλόγους που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση, ενώ ευχαρίστησε την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Κουρέτα για τη στήριξη και τη συνεργασία, κάνοντας ειδική αναφορά στην προσπάθεια πιστοποίησης του κάστανου Κισσάβου ως προϊόντος γεωγραφικής ένδειξης.

Κλείνοντας, ο κ. Μανώλης αναφέρθηκε και στο μείζον ζήτημα της απόφασης της Διοίκησης των ΕΛΤΑ για το κλείσιμο υποκαταστημάτων.

Παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας, ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, η Βουλευτής ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ κα Ευαγγελία Λιακούλη, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ. Αλέξανδρος Παπαχατζής, η Επικεφαλής της ΛΑ.ΣΥ. Τεμπών κα Μαρία Κωστή και ο Πρόεδρος του Νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελακίων κ. Ευθύμιος Καζαντζής.

Επίσης, παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παναγιώτης Γκατζόγιας, Γιώργος Νικολάου και Γιώργος Σολωμός, οι δημοτικοί σύμβουλοι κα Ζωή Σαραντοπούλου και ο κ. Λάμπρος Ζάρρας, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αμπελακίων κ. Ιωάννης Ταζές, ο σύμβουλος της Δ.Κ. Αμπελακίων κ. Κώστας Τσεργας, πρόεδροι συλλόγων και φορέων.

Η Γιορτή Κάστανου στα Αμπελάκια απέδειξε για ακόμη μια χρονιά ότι αποτελεί θεσμό με βαθιές ρίζες και δυναμική προοπτική.

Με τοπικά προϊόντα, επιστημονική γνώση, πολιτισμό και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, η γιορτή αυτή τιμά την ιστορία των Αμπελακίων και αναδεικνύει το όραμα ενός τόπου που συνεχίζει να παράγει, να συνεργάζεται και να εμπνέει.