Χιλιάδες επισκέπτες κατέκλυσαν το πάρκο του Αγίου Γεωργίου, επιβεβαιώνοντας ότι ο θεσμός παραμένει ζωντανός και αγαπητός. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ενέργεια, με οινοποιούς και αποσταγματοποιούς της περιοχής να παρουσιάζουν με μεράκι τα προϊόντα τους στα περίπτερα που κέντρισαν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με συναυλίες και εκδηλώσεις για κάθε ηλικία και γούστο, αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Από την πρώτη έως την τελευταία μέρα, δύο σκηνές φιλοξένησαν μουσική, θέατρο και δρώμενα, κάνοντας το πάρκο να πάλλεται σε ρυθμούς χαράς. Η λειτουργία της δεύτερης σκηνής, η οποία παρέμενε ανενεργή για περισσότερα από 20 χρόνια, συγκίνησε ιδιαίτερα τους Αμπελωνίτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν κι εκεί ένα ποιοτικό πρόγραμμα που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η φετινή διοργάνωση δεν ήταν απλώς μια γιορτή· ήταν μια μεγάλη συνάντηση του τόπου μας με την παράδοση, την τοπική παραγωγή και τον πολιτισμό. Ο Δήμος Τυρνάβου ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν – οινοποιούς, καλλιτέχνες, την ΕΠΟΜΕΑ, την Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου, τους εθελοντές, τους συλλόγους και το κοινό – για τη δυναμική παρουσία και τη στήριξη.