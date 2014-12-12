Την 1η Γιορτή Τρύγου στο Δαμάσι οργανώνει ο Δήμος Τυρνάβου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού, αποτελώντας μια νέα πολιτιστική πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αναδείξει την ταυτότητα της περιοχής και να γίνει θεσμός και να αποτελέσει έναν σταθερό πόλο έλξης επισκεπτών από όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

20.30: Έναρξη – Χαιρετισμοί στην πλατεία Δαμασίου από τους: Δήμαρχο Τυρνάβου, Αστέριο Τσικριτσή, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτριο Κουρέτα, Πρόεδρο της Δ.Κ. Δαμασίου, Γεώργιο Τσανάκα, Διευθύντρια Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, Αναστασία Παναγιώτου.

Ομιλία με θέμα «Τρύγος: Από την παράδοση στη βιωσιμότητα» από τη γεωπόνο του ΑΟΣ Τυρνάβου, Ζαΐρα Παπαφίγκου.

20.30: «Τα μυστικά της θάλασσας», από το Κουκλοθέατρο Λαμίας, παράσταση κουκλοθέατρου στον εξωτερικό χώρο του Δεληχείου Ιδρύματος

21.30: Παραδοσιακό πρόγραμμα στην πλατεία Δαμασίου με τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη και την ορχήστρα του. Στο τραγούδι η Λευκοθέα Φιλιππίδη και ο Ξενοφών Τσούνης

Συμμετέχει ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαμασίου.

Πριν από την έναρξη της γιορτής, θα πραγματοποιηθούν στις 8 μ.μ. τα εγκαίνια του ανακαινισμένου κτιρίου του Δελήχειου Πολιτιστικού Κέντρου.

Η είσοδος στη γιορτή τρύγου, είναι ελεύθερη για όλους.