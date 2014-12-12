Την πρόθεση του Δημάρχου Λαρισαίων και προέδρου της ΔΕΥΑΛ, κ. Θανάση Μαμάκου, να γίνει η ΔΕΥΑΛ μέλος του Οργανισμού Water Europe, μετέφερε ο αντιπρόεδρος της επιχείρησης κ.Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού με έδρα τις Βρυξέλλες, κ.Durk Krol, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, στη ΔΕΥΑ Λάρισας.

Η Water Europe, αποτελεί έναν αναγνωρισμένο οργανισμό με αποστολή την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη που σχετίζεται με το νερό στην Ευρώπη και υποστηρίζει την οικοδόμηση μιας ασφαλούς, βιώσιμης και ανθεκτικής, Έξυπνης κοινωνίας για το νερό σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Πρόκειται για ένα μεγάλο δίκτυο με περισσότερα από 200 μέλη, που αποτελούν την κινητήρια δύναμη της καινοτομίας στον τομέα του νερού, με στόχο την προώθηση βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης των υδάτων. Τα μέλη του Οργανισμού καλύπτουν όλο το φάσμα όσων ασχολούνται με το νερό, από μεγάλες εταιρείες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ακαδημαϊκούς και παρόχους τεχνολογίας, δήμους και περιφέρειες αλλά και ενώσεις πολιτών.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, την παρουσίαση του Οργανισμού έκανε στους συμμετέχοντες, η κυρία Χρυσή Λασπίδου, Καθηγήτρια Πολιτικών Μηχανικών και Αντιπρύτανης Καινοτομίας, Διεθνοποίησης Συνεργασιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία υπήρξε και Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Water Europe.

Ο κ.Durk ξεναγήθηκε στους χώρους της ΔΕΥΑΛ και εξέφρασε τον εντυπωσιασμό του από το επίπεδο της οργάνωσης και ιδιαίτερα για την τεχνολογία που χρησιμοποιεί και εξελίσσει η ΔΕΥΑΛ για τους αγρότες που ποτίζουν με κάρτα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την πλευρά της επιχείρησης, οι κκ.Ηλίας Μπουφίκος, Διευθυντής Η/Μ & Τηλεμετρίας, Βασίλης Μπαναγής, Προϊστάμενος Τηλεμετρίας και ο Γιώργος Θώμος, Υπεύθυνος Γραφείου Ύδρευσης.