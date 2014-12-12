Δεν έκρυψε τη χαρά του ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, καθώς η Εθνική Νέων Γυναικών στο πόλο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Ακόμη περισσότερο ευτυχής ο περιφερειάρχης, καθώς καθοριστική σ’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία ήταν η συμβολή της ανιψιάς του Διονυσίας Κουρέτα, η οποία και αναδείχθηκε «παίκτρια του αγώνα».

Η ανάρτηση του Δ. Κουρέτα:

«Η Εθνική κοριτσιών κάτω των 20 κατέκτησε πριν λίγο το χάλκινο στο πόλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Βραζιλία. Μεγάλη επιτυχία που ως συνήθως περνάει πολύ πίσω μετά τις ενοχλήσεις του χιαστού του αμυντικού του ΟΦΗ στο φιλικό … Στις ειδήσεις .

Η δική μας κοπέλα πρώτη παίκτρια του μικρού τελικου με τρία γκολ .

Εμείς πάντα με αυτά τα αθλήματα …..»