Σε μια περίοδο που ο γαλακτοκομικός κλάδος αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων, με κυριότερο την εξάπλωση της ζωονόσου στα αιγοπρόβατα, συνεδριάζει αύριο Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στη Λάρισα, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας (ΕΔΟΦ), με κύριο θέμα την αντικατάσταση του Ιωάννη Βιτάλη (Δωδώνη) στην προεδρία.

Σύμφνα με δημοσίευμα του FOODReporter (Κωνσταντίνος Βορίλας), δεν προκρίθηκε η προσωρινή ανάληψη καθηκόντων από τον αντιπρόεδρο Μιχάλη Τζιότζιο, αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ), επειδή η βιομηχανία, που έχει την προεδρία αυτή την περίοδο, επιθυμεί να εξαντλήσει τη θητεία της. Η παραίτηση Βιτάλη προέκυψε από την εξαγορά της Δωδώνη από τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία. Το ρεπορτάζ του FOODReporter αναφέρει ότι η βιομηχανία θα τον αντικαταστήσει στο ΔΣ με το πρώτο σε ψήφους αναπληρωματικό μέλος των προηγούμενων εκλογών: Ο Δημήτρης Μπίζιος, CEO της Μπίζιος ΑΕ, είχε ισοψηφίσει με τον Στέφανο Παντελιάδη, πρόεδρο και CEO της Όπτιμα. Ο πρώτος προαλείφεται για τη χηρεύουσα θέση στο ΔΣ. Ως μεταβατικός πρόεδρος προαλείφεται ο δεύτερος σε ψήφος -μετά τον κ. Βιτάλη- Μιχάλης Σαράντης, ισχυρός άνδρας των Ελληνικών Γαλακτοκομείων.

Τέλος σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο κ. Βιτάλης θα παρευρεθεί για την παράδοση - παραλαβή χαρτοφυλακίου. Θα παραμείνει μέλος του ΣΕΒΓΑΠ, στο ΔΣ, ωστόσο, θα τον αντικαταστήσει ο πρόεδρος και CEO της SHM Πήλιον ΑΒΕΕ, Δημήτρης Παπαθεοδώρου.

Η πρώτη θητεία της ΕΔΟΦ, με επικεφαλής διοίκησης τη βιομηχανία, ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο. Θα ακολουθήσουν εκλογές και βάσει καταστατικού, για την επόμενη τετραετία, η προεδρία περνά στους κτηνοτρόφους. Οι υποψηφιότητες αναμένεται να αφορούν στελέχη ΣΕΚ ή ΠΕΚ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 4 από τα 6 μέλη του ΣΕΚ στο ΔΣ θα αντικατασταθούν στις υποψηφιότητες των επόμενων εκλογών.

