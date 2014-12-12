Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), σε συνεργασία με τον ΣΕΒ Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, συνεχίζει για τρίτη χρονιά την επιτυχημένη πρωτοβουλία Skills4Jobs, η οποία συνδέει την εκπαίδευση και κατάρτιση με την απασχόληση, στηρίζοντας έμπρακτα την τοπική βιομηχανία και τους νέους της Θεσσαλίας.

Μετά τον πρώτο κύκλο για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές (2023) και τον δεύτερο για Συντηρητές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (2024), η δράση συνεχίζεται με τον Γ΄ Κύκλο Skills4Jobs III (2025), επιστρέφοντας στους Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές, ειδικότητα με αυξανόμενη ζήτηση σε όλες τις σύγχρονες παραγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής.

Η δράση περιλαμβάνει:

· Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, διά ζώσης από 1 Οκτωβρίου έως 12 Δεκεμβρίου (144 διδακτικές ώρες), στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου στη Λάρισα από το Κ.Δ.Β.Μ. Ι.Β.ΕΠ.Ε.-ΣΕΒ.

· Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων και συμβουλευτική επαγγελματικής καθοδήγησης

· Εκπαίδευση σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης

· Γνωριμία με το περιβάλλον της εργασίας

· Ευκαιρίες απασχόλησης στην ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Αυτοματιστή σε μία από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΘΕΒ

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε νέες και νέους 18–35 ετών, αποφοίτους επαγγελματικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΑΕΚ, ΑΕΙ/ΤΕΙ) σε συναφείς ειδικότητες, οι οποίοι δεν έχουν ή διαθέτουν μικρή επαγγελματική εμπειρία.

Συνολικά θα συμμετάσχουν 15 άτομα, τα οποία θα επιλεγούν κατόπιν αξιολόγησης.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλείστε να συμπληρώσετε την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα:

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ έως 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η δράση προσφέρεται δωρεάν, ως έμπρακτη συνεισφορά της βιομηχανίας στους νέους της Θεσσαλίας.

Υποστηρικτές της δράσης είναι το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ, το The Hellenic Initiative και το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, μεγάλοι χορηγοί οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ και το Κ.Δ.Β.Μ. Ι.Β.ΕΠ.Ε. – ΣΕΒ και χορηγοί οι A.B.CON.,COSMOS ALUMINIUM Α.Ε, ELVIAL S.A., HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε., INTERCOMM S.A, MAKRIS S.A., ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., ΜΠΕΤΤΙΝΑ Α.Ε. ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ, Όμιλος ΤΙΤΑΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ (αρμόδια: κα Χαρούλα Γκουσγκούνη), στο τηλέφωνο 2410 555507 και στο email: members@sthev.gr

Πληροφορίες: 2410555507 και https://www.sthev.gr/2025/08/22/skills4jobs-iii-plirofories-aitisi-simetohis/