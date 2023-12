Στις 19 Δεκεμβρίου, η πρόεδρος της Ε.Ε.Ν.Α.Λ. (Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ Λάρισας) Ελένη Καμπούρα-Νιφλή, άνοιξε το εορταστικό κλίμα με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, παρόντων των ωφελούμενων, φροντιστών, φίλων της άνοιας, εθελοντών και εργαζομένων.

Στη συνέχεια μίλησε για τον συμβολισμό των Χριστουγέννων, τονίζοντας ότι η γιορτή αυτή έχει παγκόσμιο χαρακτήρα με αλτρουιστικά συναισθήματα ακόμη και σε άτομα που δεν δείχνουν καθημερινά την συμπόνια.

Είναι η γιορτή της αγάπης, της ειρήνης, της ταπείνωσης και είναι η λύση του διαχωρισμού πλούσιος- φτωχός, αδύναμος-δυνατός. Είναι η γιορτή του φωτός που καταργεί το εγώ, φέρνει το φως, την ελπίδα και προτάσσει το εμείς.

Ακολούθησε η παρουσίαση των χορογραφιών από την Μανταλένα Κουτούλα με τίτλο “All I want for Christmas is you’’ και το “Μάθε μου’’. Η εκτέλεση από τις ομάδες των ωφελουμένων προκάλεσε ενθουσιασμό και ποικίλα συναισθήματα με αποτέλεσμα να συμμετάσχουν και εκείνοι.

Αρκετοί από αυτούς χόρεψαν τραγούδια της αρεσκείας τους ενώ παράλληλα γεύτηκαν διάφορα εδέσματα και φυσικούς χυμούς από τους εθελοντές. Στο κλείσιμο της εκδήλωσης τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευχήθηκαν χαρούμενες γιορτές στους καλεσμένους και πρόσφεραν αναμνηστικά δημιουργήματα των εθελοντών και εργαζομένων.