Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο των αθλητικών δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος Ελασσόνας, διεξήχθη με επιτυχία φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου στο γήπεδο της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδίου, μεταξύ της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών των Ενόπλων Δυνάμεων και του τοπικού συλλόγου Α.Ο. Λιβαδίου «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ 2023».

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συναγωνισμού και αθλητικού πνεύματος, προσφέροντας στους θεατές ένα απολαυστικό θέαμα.

Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για την τοπική κοινωνία, καθώς η παρουσία της Εθνικής Ομάδας Ενόπλων Δυνάμεων αναβάθμισε τη διοργάνωση και ενίσχυσε το ενδιαφέρον για τον αθλητισμό στην περιοχή.

Το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα ήταν 6-1 υπέρ της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ενόπλων Δυνάμεων.