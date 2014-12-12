Η Ελένη Μενεγάκη, προερχόμενη από τα Ζαγοροχώρια, μετά συζύγου και τέκνων, έκανε στάση στα Τρίκαλα όπου αγόρασε κρασί από τοπική κάβα και δυο τελάρα ζαρζαβατικά από διπλανό μανάβικο.

Έγινε το σχετικό σούσουρο, αλλά, πριν τα κινητά τριγύρω στρέψουν τον φωτογραφικό φακό πάνω της, ενημέρωσε ευγενικά ότι δεν θέλει φωτογραφίες. Λογικό άλλωστε για επαγγελματία της τηλεόρασης που φροντίζει επιμελώς την εικόνα της.

Η μόνη φωτογραφία της που κυκλοφόρησε είναι η παραπάνω, εκ του μακρόθεν και χωρίς πρόσωπο, χρήσιμη όμως για την πιστοποίηση του ρεπορτάζ σε τοπικά σάιτ.

Θα υπάρξει ωστόσο και δεύτερη ευκαιρία. Τα Χριστούγεννα, όπως εκμυστηρεύτηκε, θα εκδράμει στα θεσσαλικά ορεινά …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη kampos Land)