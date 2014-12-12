Σε δωρεά βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας προχώρησε η Ελένη Μενεγάκη, όπως έκανε γνωστό η δημοτική αρχή της πόλης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου Ελασσόνας, «η γνωστή παρουσιάστρια Ελένη Μενεγάκη προχώρησε σε μια αξιολογότατη δωρεά 61 τόμων βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον της για το βιβλίο και την υποστήριξη στο έργο και τη λειτουργία της νέας βιβλιοθήκης του δήμου».

Δείτε τα βιβλία που έστειλε η Ελένη Μενεγάκη



Την παρουσιάστρια για την «πολύτιμη προσφορά της» ευχαρίστησε με επιστολή της η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης, Βιβή Γκουγκούλη.

«Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας συνεχίζει να αποτελεί έναν χώρο γνώσης και πολιτισμού για όλους» καταλήγει η ανακοίνωση του δήμου Ελασσόνας.

protothema.gr