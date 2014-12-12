Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας με ανακοίνωσή της "εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του πρώην συναδέλφου Βασίλη Αθάνατου, σε ηλικία μόλις 53 ετών, ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τη δημοσιογραφία και τίμησε με την επαγγελματική του διαδρομή τον περιφερειακό Τύπο.

Ο Βασίλης Αθάνατος υπήρξε άνθρωπος με αγάπη για την ενημέρωση, μαχητικό πνεύμα και ευαισθησία απέναντι στα κοινωνικά ζητήματα και είχε ασχοληθεί εκτενώς με το Πολιτιστικό, το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ αφήνοντας πίσω του ένα έργο που θα μείνει ζωντανό στη μνήμη όλων όσοι συνεργάστηκαν μαζί του.

Το Δ.Σ. της Ένωσης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Μεγάλο Ελευθεροχώρι Ελασσόνας θα ψαλεί αύριο Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 11.30 π.μ. η νεκρώσιμη ακολουθία του."