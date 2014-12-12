Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας σε ανακοίνωσή της "εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για το απαράδεκτο γεγονός ότι δεν δόθηκε η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε κανένα δημοσιογράφο Θεσσαλικού Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης.

Αναμφισβήτητα πρόκειται για ιδιαίτερα προκλητικό αποκλεισμό μιας ολόκληρης Ελληνικής περιφέρειας! Μιας ιδιαίτερα δοκιμασμένης περιοχής που μόνο την τελευταία πενταετία βίωσε πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές («Ιανός», «Ντάνιελ» «Ηλίας» κ.α.) και μια ανείπωτη σιδηροδρομική τραγωδία (δυστύχημα Τεμπών) των οποίων οι «πληγές» παραμένουν μέχρι και σήμερα «ανοιχτές».

Οι αγρότες παλεύουν ακόμη να ξαναστήσουν τις καλλιέργειές τους, η κτηνοτροφία δοκιμάζεται από το νέο πλήγμα της ευλογιάς, ο τουρισμός έχει δεχθεί ανεπανόρθωτο χτύπημα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγωνίζονται για βιωσιμότητα και οι τοπικές οικονομίες στενάζουν.

Κι όμως, στη μοναδική ευκαιρία που δίνει η ΔΕΘ για απευθείας απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό, η Θεσσαλία αποκλείστηκε. Τα κρίσιμα ερωτήματα της κοινωνίας μας αγνοήθηκαν. Η σιωπή που επιβλήθηκε δεν ήταν απλώς ένα επικοινωνιακό λάθος· ήταν προσβολή. Ήταν περιφρόνηση απέναντι στους πολίτες μιας Περιφέρειας που εδώ και δύο χρόνια παλεύει να σταθεί όρθια.

Η ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε καταγγέλλει τη φίμωση των περιφερειακών Μέσων και των επαγγελματιών δημοσιογράφων από όλη τη χώρα και ζητεί την άμεση αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής της συνέντευξης Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός και η ισότιμη συμμετοχή όλων των δημοσιογράφων."