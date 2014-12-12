Την Τρίτη 6 Αυγούστου 2025, τελέστηκε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Buyende, της ανατολικής Ουγκάντα, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τζίντζα και Ανατολικής Ουγκάντα κ. Σίλβεστρο.

Στον περιβάλλοντα χώρο του Ναού, ως γνωστόν λειτουργεί το σχολείο των Λαρισαίων με την επωνυμία “STERGIOULIS ORTHODOX CHILDREN’S CENTER”. Οι μαθητές αλλά και το προσωπικό του σχολείου, που πρόσφατα βαπτίστηκαν από το ιεραποστολικό κλιμάκιο της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου, είχαν την ευκαιρία να μετέχουν στη θεία λειτουργία και να μεταλάβουν των Αχράντων Μυστηρίων.

Στην ομιλία του ο Επίσκοπος, ενθάρρυνε τους νεοφώτιστους να βαδίζουν σταθερά το δρόμο που χάραξε ο Ιησούς, ο οποίος με την Μεταμόρφωση Του στο όρος Θαβώρ, αποκάλυψε τη θεϊκή Του δόξα.

Ακολούθησε περιφορά της εικόνας της Μεταμορφώσεως στο προαύλιο χώρο του σχολείου και η καθιερωμένη αρτοκλασία. Στους μαθητές προσφέρθηκε πλούσιο γεύμα, προσφορά δωρητών από τη Λάρισα.

Στόχος τόσο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, όσο και της Ιεράς Επισκοπής Τζίντζα και Ανατολικής Ουγκάντα, είναι το σχολείο των Λαρισαίων να αποτελέσει πνευματικό φάρο για την περιοχή και οι μαθητές του να προοδεύουν, όχι μόνο μορφωτικά αλλά και πνευματικά.