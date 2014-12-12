Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου η Εκκλησίας τιμά τη μνήμη του εν αγίοις Πατρός ημών Νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεως, του θαυματουργού, και πανηγυρίζει ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Αχιλλίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα:

–ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Νοεμβρίου, στις 6.00 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας και θα διαβαστούν οι Χαιρετισμοί στον Άγιο Νεκτάριο.

.-ΚΥΡΙΑΚΗ 9 Νοεμβρίου, 7.30 π.μ. ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

–ΚΥΡΙΑΚΗ 9 Νοεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση στον άγιο Νεκτάριο.

Σε όλες τις ιερές Ακολουθίες θα τίθεται προς προσκύνηση τεμάχιο του θαυματουργού λειψάνου του αγίου Νεκταρίου.

–Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 7.00 μ.μ. Ομιλία στη Σχολή Γονέων, στον Άγιο Αχίλλιο. Προσκεκλημένος ομιλητής είναι ο κ. Παύλος Νταφούλης, Ψυχίατρος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Δικαιολογίες…».