Όταν τα εισοδήματα μειώνονται και ο τρόπος ζωής των καταναλωτών αλλάζει, είναι μοιραίο να ελαττώνεται και η κατανάλωση. Αν σε αυτά έρθει να προστεθεί και η ψηφιακή κάρτα, ένα φιλεργατικό μέτρο που λειτούργησε καταλυτικά καθώς δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έχουν κανέναν ανασφάλιστο (ούτε για μια ώρα), τότε η πραγματικότητα σε μπάρ, Καφέ και ρεστοράν γίνεται δύσκολη. Δεν φταίνε γι αυτό βέβαια όσοι καταναλωτές καταγγέλουν τα κακώς κείμενα που συναντούν καθημερινά σε κάποια καταστήματα. Η αγορά στο τέλος είναι σίγουρο ότι θα βρει μια νέα ισορροπία και δεν πρόκειται βέβαια να ξεμείνει από λύσεις.

Ωστόσο οι τοπικοί συνδικαλιστές του κλάδου έχουν άλλη άποψη. Δείτε τι ανέφερε, μεταξύ άλλων, η κυρία Δήμητρα Μπαράτση, πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λαρισας (ΣΙΚΑΕΛ) σε σημερινές της δηλώσεις:

“Το κράτος αυτή τη στιγμή έχει βάλει τους πολίτες να κάνουν ανώνυμες καταγγελίες. Αν ήταν επώνυμες τουλάχιστον θα είχαμε με κάτι να παλέψουμε. Αυτή την στιγμή δεν έχουμε να παλέψουμε με κανέναν παρά με ανώνυμες καταγγελίες, που γίνονται με σκοπό να σταματήσει η εστίαση ιδίως στη Λάρισα. Ο δήμος δεν μας έχει προστατέψει σε κανένα επίπεδο και είναι στενάχωρο γιατί σε άλλους δήμους της χώρας οι δήμαρχοι και η πολιτεία έχουν προσπαθήσει να προστατέψουν την εστίαση. Εφόσον θέλουν κλειστά καταστήματα, κλειστά καταστήματα θα έχουν. Ας δούμε λοιπόν πως θα είναι η Λάρισα χωρίς την εστίαση. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα ανάκαμψης εφόσον δεν έχουμε καμία στήριξη από τον δήμο. Δεν θέλαμε νόμους για να μας πάνε ακόμα πιο κάτω, δεν θέλαμε έναν δήμο να είναι απέναντί μας και να διατάζει αυστηρά και μεγάλα πρόστιμα αλλά θέλαμε έναν δήμο που θα είναι μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να βρούμε την λύση. Εμείς πλέον αποχωρούμε και το κάνουμε σταδιακά. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για την εστίαση.”

Κώστας Τόλης kosmoslarissa.gr

*Κάτω η πρόεδρος του ΣΙΚΑΕΛ κυρία Μπαράτση