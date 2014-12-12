Με άρθρο του στην εφημερίδα τα ΝΕΑ υπό τον τίτλο "Η αποτελεσματικότητα του τεστ στο σάλιο, κατά το μοντέλο της COVID" ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας απαντά στο πρόβλημα αντιμετώπισης της ευλογιάς των προβάτων παρουσιάζοντας στοιχεία που δείχνουν μείωση της νόσου στη Θεσσαλία ακριβώς λόγω της μεθόδου που ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το άρθρο αναφέρει τα εξής:

"Στη Θεσσαλία έχουμε ζήσει τη μετάδοση της ευλογιάς ως εφιάλτη. Εχουν χαθεί 95.000 ζώα και σήμερα δεν καλείται η Πολιτεία να αντιμετωπίσει μόνο τις επιπτώσεις από το χαμένο ζωικό κεφάλαιο, αλλά και το γεγονός ότι εκατοντάδες συνάνθρωποί μας έμειναν χωρίς εργασία, χωρίς περιουσία, χωρίς προοπτική επιβίωσης.

Εμείς ως Περιφέρεια ήρθαμε να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες παραμέτρους αυτού του πολυπαραγοντικού προβλήματος και εφαρμόσαμε μέτρα αντιμετώπισης της νόσου με βάση το μοντέλο που ακολουθήθηκε στην COVID-19, δηλαδή με τεστ στο σάλιο.

Η πρότασή μας ήταν αυτοχρηματοδοτούμενη, οι έλεγχοι όλοι θα διεξάγονταν στο εργαστήριο που δημιουργήσαμε στην Περιφέρεια και αναμέναμε από το υπουργείο 4 μήνες για να λάβουμε έγκριση. Πριν από λίγο καιρό μάς δόθηκε τελικά η έγκριση και ξεκίνησε η διαδικασία, η οποία αποδείχθηκε σωτήρια και αναγνωρίστηκε από την επιστημονική κοινότητα και την Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ στη σύσκεψη που διοργάνωσε χθες το υπουργείο στην Ελασσόνα.

Από τότε που ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, δηλαδή στις 14 Ιουλίου, αποδείχθηκε ότι από τα 58 θετικά δείγματα την εβδομάδα πέσαμε στα 22. Διότι κάθε εκτροφή που έβγαινε θετική δεν μπορούσε να μετέχει στη διαδικασία διανομής γάλακτος, γεγονός που έβαζε φρένο στον φαύλο κύκλο της μετάδοσης. Δηλαδή, πριν εμφανιστούν τα δερματολογικά συμπτώματα της ασθένειας στο κοπάδι, εμείς το γνωρίζαμε από το μοριακό τεστ, μία εβδομάδα νωρίτερα.

Αν δεν γινόταν το τεστ στο σάλιο, οι συγκεκριμένες φάρμες θα διένειμαν γάλα, δηλαδή ο ιός θα μεταφερόταν από κοπάδι σε κοπάδι από το φορτηγό του συλλογέα γάλακτος. Επειδή δεν διέθεταν πλέον γάλα οι ύποπτες μονάδες, μειώθηκε η πιθανότητα να μεταφερθεί ο ιός σε άλλες φάρμες. Με μαζικά τεστ, σε 500 ζώα την ημέρα, κατορθώσαμε να μειώσουμε τη διασπορά.

Αντιμετωπίζουμε λοιπόν το πρόβλημα, από την ώρα που μας έδωσαν την έγκριση, με οδηγό την επιστήμη.

Αν εμείς δεν προχωρούσαμε σε αυτό το βήμα, ο συλλογέας γάλακτος δεν θα γνώριζε ποια φάρμα είναι ύποπτη και θα προμηθευόταν γάλα κανονικά και έτσι ο ιός θα μεταφερόταν συνεχώς. Επί της ουσίας, με το να «ρίχνουμε» τα θετικά κρούσματα, σπάει ο φαύλος κύκλος της ευλογιάς. Και αν συνεχίσουμε έτσι, σε 15 ημέρες θα έχουμε πολύ λιγότερα κρούσματα.

Το μοντέλο αυτό πρέπει να το υιοθετήσει το υπουργείο και να το διαδώσει σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ώστε σε δύο μήνες περίπου να μπορούμε να εκριζώσουμε την ευλογιά. Είμαστε η μόνη Περιφέρεια που εφαρμόζει το πρόγραμμα ανά την επικράτεια, και μάλιστα με δικούς μας πόρους. Καλώ το ΥΠΑΑΤ να δημιουργήσει μία επιτροπή από επιστήμονες η οποία θα ενημερώνει καθημερινά για την πορεία των κρουσμάτων της ευλογιάς, όπως γινόταν την περίοδο της COVID-19, γιατί το πρόβλημα έχει εθνική διάσταση, με τεράστιες επιπτώσεις. Σχετικά τέλος με την αναγκαιότητα εμβολιασμού των ζώων, αυτό είναι θέμα των επιστημόνων, ζήτημα απόφασης του ΥΠΑΑΤ και εφαρμογής Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Ωστόσο θεωρώ ότι αν επενδύουμε σαν χώρα στη διενέργεια μοριακού ελέγχου στο σάλιο των ζώων, μια τέτοια συζήτηση θα είναι περιττή, γιατί θα μειωθούν τα κρούσματα.".

