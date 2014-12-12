Την απόφασή της να προσφύγει στην Δικαιοσύνη για όσα υποστήριξε σε βάρος της ο Αχ. Μπέος, κατά την διάρκεια χθεσινής τηλεοπτικής του συνέντευξης, επανέλαβε η Ζέττα Μακρή μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Ένα και κάλεσε τον συνάδελφό της Χρήστο Τριαντόπουλο να απαντήσει εάν έλαβε κατά προτεραιότητα και παράνομα αποζημίωση από την Κρατική Αρωγή, δηλαδή αν λειτουργούσαν παράτυπα οι υπηρεσίες τις οποίες επέβλεπε ο κ. Τριαντόπουλος ως αρμόδιος υφυπουργός.

Η κ. Μακρή επισήμανε ότι στην χθεσινή του συνέντευξη ο Αχ. Μπέος δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να επαναλάβει όσα υποστήριξε πρόσφατα στο δικαστήριο ο προστατευόμενός του που καταδικάστηκε για απόπειρα εκβιασμού σε βάρος της.

«Θα δοθεί η απάντηση μου στα δικαστήρια όπως δόθηκε στον Δ.Μ. Η οικογένεια της μητέρας μου έχει αγροτικές εκτάσεις, η αδελφή μου είναι κατ’ επάγγελμα αγρότισσα. Ο Μπέος θα κληθεί να αποδείξει στα δικαστήρια όσα λέει, όπως και οι πληροφοριοδότες τους. Εκεί θα υποχρεωθούν ο Μπεος και οι πληροφοριοδότες του να δώσουν απαντήσεις», είπε η Ζέττα Μακρή και πρόσθεσε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι στρατός… «Από τον στρατό ξέφυγε, από την δικαιοσύνη όχι. Έπρεπε να το γνωρίζει ο κόσμος πριν τον επιλέξει για δήμαρχο», ανέφερε επαναλαμβάνοντας ότι ο δήμαρχος του Βόλου δεν υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία.

Μπέος: Ναι ή όχι;

Ανταπαντώντας στην κ. Μακρή, ο κ. Μπέος επίσης με ανακοίνωσή του, συνεχίζει να ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις:

«Συνεχίζει να αρνείται το αυτονόητο και χωρίς την παραμικρή πολιτική γενναιότητα και αίσθημα ευθύνης έναντι κυρίως των ψηφοφόρων της η αυτοαποκαλούμενη ευπρεπής και μορφωμένη Ζέτα Μακρή κρύβεται.

Αντιπαρερχόμενος τις απειλές της την καλώ για πολλοστή φορά να σταματήσει τις υπεκφυγές και να απαντήσει καθαρά:

Πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ; ναι η όχι;

Πήρε από τους πρώτους την κρατική αρωγή για ζημιές από Daniel και Elias; ναι ή όχι;

Εάν πάλι δεν αισθάνεται καλά για να απαντήσει η ίδια, την προκαλώ να δώσει δημόσια την άδεια να αναζητήσω εγώ τα στοιχεία, που τόσο επιθυμεί. Η άρνηση της είναι πρόδηλο ότι αποτελεί παραδοχή και προφάσεις εν αμαρτίας».

