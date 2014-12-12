Η θεατρική διασκευή «Το Γαϊτανάκι» της Ζωρζ Σαρή θα παρουσιαστεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 στις 11 π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου, στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Θεάτρου Τυρνάβου που συνδιοργανώνει ο Δήμος Τυρνάβου και ο Σύλλογος Γυναικών Τυρνάβου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Κυρ Νικόλας ο Γαρύφαλλος, στα βαθιά του γεράματα, ζει χωμένος στ’ αμέτρητα βιβλία του, ξαγρυπνώντας για να τα διαβάσει όλα. Το μόνο που τον κάνει ν’ αφήσει για λίγο τις λέξεις και τις σελίδες, είναι ο κήπος του. Λατρεύει να φροντίζει τα γαρύφαλλά του.

Μια μέρα ακούει ένα παιδικό τραγούδι που του ξυπνά μια εκπληκτική ιδέα: Aν όλα τα παιδιά του πλανήτη έδιναν τα χέρια θα μπορούσαν να αγκαλιάσουν τη Γη και να δημιουργήσουν ένα πελώριο Γαϊτανάκι. Να τραγουδήσουν και να χορέψουν, να παρασύρουν τα πουλιά, τα λουλούδια, ακόμη και τους μεγάλους.

Γεμάτος πίστη στην Ιδέα, ο Κυρ-Νικόλας ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι για να αλλάξει τον κόσμο…

Θεατρική διασκευή: Γιάννης Καλατζόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Τσαγκαράκης

Σκηνικά / Κοστούμια: Βικτώρια Νταρίλα

Πρωτότυπη μουσική: Νατάσσα Μουσάδη

Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Ζιώγαλας

Μουσική διδασκαλία: Νατάσσα Μουσάδη

Φωτογραφίες / Trailer: Άκης Βαλεργάκης

Γραφιστικά: Αριάδνη Μιχαηλάρη

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Τσαγκαράκης

Οργάνωση Παραγωγής: MATICAPI

Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου - We Will

Παίζουν οι ηθοποιοί: Δανάη Αλυσανδράτου, Γιάννης Γιαραμαζίδης, Αντώνης Γουγής, Σοφία Σίμου, Γιώργος Τσαγκαράκης

Μουσικοί επί σκηνής: Δανάη Αλυσανδράτου, Αντώνης Γουγής