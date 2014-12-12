Η θεατρική ομάδα Ζέππελιν σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, ανατροπές και… 30 χρόνια μετά τον θρυλικό έρωτα!

Η παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα: Η επόμενη μέρα», γραμμένη από τους Αλέξανδρο Ντερπούλη και Σεραφείμ Σίλα σε σκηνοθεσία Χριστίνας Ανδρέου, εξερευνά τη ζωή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας μετά τον κλασικό θάνατο, παρουσιάζοντας τους ήρωες πιο ώριμους αλλά και πιο μπερδεμένους, μέσα στις προκλήσεις της καθημερινότητας.

Η κωμική αυτή προσέγγιση του αθάνατου έρωτα του Σαίξπηρ συνδυάζει την κωμωδία με τη δραματική ανάλυση των σχέσεων και της ανθρώπινης φύσης, προσφέροντας στο κοινό γέλιο, συγκίνηση και προβληματισμό.

Η παράσταση θα ανέβει στο αμφιθέατρο του 4ου δημοτικού σχολείου Λάρισας (Κουμουνδούρου 17-19) το Σάββατο 1, την Κυριακή 2, την Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 21.15.

Παίζουν αλφαβητικά: Αβρανά Εύη, Αλεξανδρής Κώστας, Αλεξούλη Βάσια, Γκόντας Λάμπρος, Γρηγορούλη Άννα-Μαρία, Εμμανουήλ Θώμη, Ευαγγελόπουλος Σίμος, Κόγγουλη Ευαγγελία, Μακρής Ευθύμης, Μπαξεβάνου Χαρούλα, Πανταζή Γιώτα και Σκουτή Διονυσία.

Σκηνικά: Γιάννης Γεωργιάδης

Φωτογραφία αφίσας: Θανάσης Καλιακούδας

Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά την «επόμενη μέρα» του πιο διάσημου έρωτα της λογοτεχνίας!