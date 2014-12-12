Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε η τρίτη κατά σειρά συνάντηση προετοιμασίας για τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο 2026,που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο, παρουσία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής CyclingGreece, Παύλου Παπαδόπουλου, στελεχών της διοργάνωσης, καθώς και των εμπλεκόμενων δημάρχων και αντιδημάρχων από τις περιοχές των οποίων θα διέλθει ο αγώνας.

Στη σύσκεψη έγινε εκτενής συζήτηση για τις διαδρομές, τις συνθήκες ασφάλειας και τα συνοδευτικά μέτρα της Τροχαίας, με τη συμμετοχή και της διοικήτριας της Τροχαίας Λάρισας, Αγγελικής Ευαγγελίδη. Παράλληλα, η Οργανωτική Επιτροπή παρουσίασε προτάσεις για παράλληλες δράσεις με τη συμμετοχή σχολείων, εθελοντών και τοπικών συλλόγων, τονίζοντας τη σημασία της άψογης συνεργασίας όλων των φορέων.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, ανοίγοντας τη συζήτηση, τόνισε ότι η Περιφέρεια στηρίζει έμπρακτα τη διοργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι ο Ποδηλατικός Γύρος αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για την ανάδειξη της Θεσσαλίας, την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και τη διάδοση της ποδηλατικής κουλτούρας:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινήσαμε έγκαιρα τη συζήτηση, γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο», ανέφερε ο Περιφερειάρχης.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού Σωτήρης Σουλούκος επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας: «Όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, με χαρά χρηματοδοτούμε και στηρίζουμε τον Ποδηλατικό Γύρο. Όλοι μας εργαζόμαστε με ψυχή για να πετύχουμε ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα από την προηγούμενη χρονιά».

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Παύλος Παπαδόπουλος, ευχαρίστησε θερμά την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα για την έμπρακτη στήριξη, υπογραμμίζοντας ότι η συνέπεια και η ενεργή συμμετοχή της Περιφέρειας συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης ενώ ο Επιχειρησιακός Διευθυντής Τάκης Ξουρής, τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης για τη Θεσσαλία.

Την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος θα περάσει από τις περιοχές τους εξέφρασαν ο Δήμαρχος Αλμυρού Δημήτρης Εσερίδης, ο Δήμαρχος Σοφάδων Δημήτρης Κατσής, ο Αντιδήμαρχος Λάρισας Ηρακλής Γερογιώκας, η Αντιδήμαρχος Νίκαιας Σεβαστή Λαδοπούλου και ο Αντιδήμαρχος Νοτίου Πηλίου Απόστολος Καφεντζής.