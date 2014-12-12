Στις 21 και 22 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα η 2η διακρατική συνάντηση του έργου S.o.l.e. MED στην οποία συμμετείχε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το ερευνητικό κέντρο Vilabs φιλοξένησε τη συνάντηση στην οποία συμμετείχανεκπρόσωποιτων εταίρων του έργου.

Το S.o.l.e. MED έχει ως στόχο την προώθηση της ανοιχτής καινοτομίας, των επιχειρηματικών ευκαιριών και των μοντέλων κατάρτισης για νέους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στον τομέα της βιοοικονομίας, μεταφέροντας και αξιοποιώντας το μοντέλο των ανοιχτών εργαστηρίων που αναπτύχθηκε στην περιφέρεια της EmiliaRomagna μέσα από το έργο ESFER 14-20.

Πιο συγκεκριμένα στοχεύει να προωθήσει και να αναπτύξει ένα διακρατικό Δίκτυο Ανοιχτών Εργαστηρίων στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, δουλεύοντας πάνω στην ψηφιακή ενημέρωση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων για Πολίτες, Δημόσια Διοίκηση(ΔΔ) αλλά και για ΜμΕ, δημιουργώντας και βελτιώνοντας τους ακόλουθους 4 βασικούς οδηγούς:

Παροχή ψηφιακών λύσεων και διακυβέρνησης στην διαχείριση δεδομένων για τις ΔΔ.

Προώθηση και υποστήριξη της υλοποίησης αστικών συνεργαζόμενων χώρων/εργαστηρίων (δεόντως βελτιστοποιημένων/καλά εξοπλισμένων με τεχνολογικά και ψηφιακά εργαλεία) διαθέσιμων στο κοινό, στο πλαίσιο ιδιωτικών και κοινών πρωτοβουλιών.

Ρομποτική και εκπαιδευτικά προγράμματα STEM για νέους (8-17 ετών) και ψηφιακή ενδυνάμωση για πολίτες.

Ψηφιακά μονοπάτια για την δημιουργία επιχειρήσεων και ενδυνάμωση ΜμΕ.

Το έργο υλοποιείται σε 6 ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Βουλγαρία, και Βοσνία Ερζεγοβίνη, με κάθε περιφέρεια να παρουσιάζει διαφορετικό επίπεδο ωρίμανσης στα οικοσυστήματα βιοοικονομίας και οικοκαινοτομίας. Η διάρκεια του έργου είναι 27 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός 1.437.750,00€

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε η πορεία των δράσεων του έργου και συγκεκριμένα η συλλογή δεδομένων για την καταγραφή των υφιστάμενων χώρων συνεργασίας καινοτομίας, καθώς και νεοφυών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με απώτερο στόχο τη χαρτογράφηση και αποτύπωση του ευρύτερου οικοσυστήματος του τομέα της βιοοικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για αντίστοιχες πρωτοβουλίες, που αναπτύσσονταιαπό το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας της Κύπρου μέσα από το έργο DRIVE (DrivingRuralInnovationthroughStartupVillagesAcross Europe), του Προγράμματος Horizon Europe, το οποίο έχει ως στόχο την υποστήριξη αγροτικών νεοφυών επιχειρήσεων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτομίας στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές.Παράλληλα, μέσω της πρωτοβουλίας ISEMISSION (InnovativeSustainableEconomy Mission), στην οποία συμμετέχουν τα έργα του Προγράμματος MED που σχετίζονται με τη θεματική του S.o.l.e. MED, παρουσιάστηκαν καινοτόμες και βιώσιμες οικονομικές πρακτικές κυκλικής οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Η επόμενη διακρατική συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2026 στη Lleida της Ισπανίας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με επικεφαλής τον κ. Κουρέτα διερευνά, ενσωματώνει και αξιοποιεί πηγέςχρηματοδότησης, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, μέσω της ανάπτυξης νέων συνεργασιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και της παροχής στοχευμένης στήριξης για τις νέες βιώσιμες αλυσίδες αξίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών στο τηλ 2413506239,359και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου:

