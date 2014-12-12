Εκεί ψηλά, στον μυθικό Όλυμπο, όπου μόνο το φως τολμά να αγγίζει τις κορυφές, στέκει ένα μικρό εκκλησάκι αιώνες τώρα, πάνω στο χείλος του γκρεμού.

Το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας, στην άκρη του βράχου, σαν να το τοποθέτησε ο Θεός μέσα στην πέτρα, μεταμορφώνεται για πρώτη φορά σε μια μαγική μουσική σκηνή.

Και πριν ακόμα χαράξει, μέσα στη σιωπή και το ψύχος της αυγής, η «ιπτάμενη πιανίστρια» Έλενα Ξυδιά έστησε εκεί το λευκό της πιάνο.

Με την πρώτη αναλαμπή του ήλιου, οι ακτίνες φώτισαν το πρόσωπο και τα χέρια της, καθώς οι πρώτες νότες αντήχησαν πάνω από το άπειρο χάος του Ολύμπου.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο από τον Όλυμπο, εκεί όπου ακόμα οι θεοί ακούνε:

Το τοπίο, μαγικό και σχεδόν μεταφυσικό, κόβει την ανάσα. Το πιάνο ακροβατεί κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού, ανάμεσα σε ουρανό και γη. Εκεί, η μουσική και η φύση ενώνονται σε μια στιγμή ιερή.

Το νέο βίντεο της Έλενας Ξυδιά δεν είναι απλώς μια μουσική καταγραφή, είναι μια τελετουργία φωτός, ήχου και φύσης. Ένα βλέμμα προς το άπειρο, εκεί όπου το ιερό και το ανθρώπινο γίνονται ένα.

Η καλλιτεχνική αυτή πράξη εντάσσεται στο εθελοντικό project Piano Natural Heritage Project της Έλενας Ξυδιά, που αναδεικνύει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της Ελλάδας μέσα από την τέχνη του πιάνου και τη δύναμη της εικόνας.

Το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας στον Όλυμπο, με ιστορία που χάνεται στους αιώνες, γίνεται για πρώτη φορά σημείο έμπνευσης μιας δημιουργίας που συνδέει τον μύθο, τη φύση και την ψυχή του τόπου.

H Αγία Τριάδα βρίσκεται στο δρόμο προς την Αγία Κόρη, σε απόσταση περίπου 4 χλμ. από τη Βροντού και σε υψόμετρο 550μ.

Κτισμένη εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια πάνω σε βράχο, σε μια απότομη πλαγιά, βρίσκεται το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας, ό,τι απέμεινε από το ομώνυμο βυζαντινό μοναστήρι του 14ου αιώνα.

Η παρουσία του συνθέτει μια εξαιρετικά όμορφη και από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του Ολύμπου.

