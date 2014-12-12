Ο Δήμος Αγιάς, με αφορμή τα 100 χρόνια από την εγκατάσταση των Σαρακατσάνων στην Πρινιά, οργανώνει μια γιορτή και παρουσιάζει το υπό έκδοση βιβλίο της Γιάννας Ε. Παρλάντζα, με κείμενα και αφηγήσεις από 15 συμμετέχοντες: «Πρινιά 1925 –2025. Μνήμες και άνθρωποι, ιστορία ενός αιώνα».

Η παρουσίαση θα γίνει το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, στις 19.30 στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Μοδέστου.

Σελίδα τη σελίδα το χωριό ζωντανεύει. Με ρίζες να χάνονται στα προϊστορικά χρόνια, η αγορά του κτήματος το 1925, η διανομή της γης, το Βιλιάγα, οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, το σχολείο και οι δάσκαλοι, ο θερισμός και το αλώνισμα, τα μεροκάματα, τα πρόβατα, ο κούρος, το κατσικάκι Αρτέμιδα, το πλύσιμο στο Ντερέ, τα καφενεία «Βρύση» και «Πλάτανος», η εκκλησία του Αγίου Μοδέστου, οι γάμοι, ο Γιάννης Καλούσης, οι μυρωδιές του χωριού, οι πίτες και τα κεράσματα συνθέτουν το μωσαϊκό μιας ζωής.

Και μαζί με αυτά, η γιαγιά Γιαννούλα, η μητέρα Ανδρομάχη, η θεία Τούλα, ο παππούς Χαράλαμπος, ο θείος Γιάννης, ο αργαλειός της Ευτυχίας, η Βέργα, το χορευτικό με τον θείο Χρήστο, οι πλεξίδες της θείας Σταυρούλας και το διαχρονικό ερώτημα «τίνος είσαι εσύ;».