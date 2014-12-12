Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκουρίου η διάλεξη με θέμα: «Η κατοίκηση στη Λεκάνη του Συκουρίου και της Ελάτειας στους προϊστορικούς χρόνους», που διοργανώθηκε από τον Δήμο Τεμπών και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, στο πλαίσιο της παρουσίασης του συλλογικού τόμου που εκδόθηκε το 2025 από το Ινστιτούτο Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου.

Ο τόμος, διαθέσιμος με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο (https://doi.org/10.11588/propylaeum.1583), αποτελεί αποτέλεσμα διεπιστημονικής συνεργασίας δεκαεννέα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2016–2025 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, σε συνεργασία με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν η Δρ. Agathe Reingruber, Αρχαιολόγος και Καθηγήτρια του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου, και ο Δρ. Γεώργιος Τουφεξής, Αρχαιολόγος και Προϊστάμενος του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Μέσα από τα δώδεκα κεφάλαια του τόμου παρουσιάζονται το παλαιοπεριβάλλον της περιοχής, οι διαθέσιμες πρώτες ύλες, καθώς και οι στρατηγικές προσαρμογής των κατοίκων στις κλιματικές αλλαγές και στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της Νεολιθικής περιόδου (6500–3200 π.Χ.).

Η έρευνα, με την εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και την ανάλυση του επιφανειακού αρχαιολογικού υλικού, ανέδειξε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την κοινωνική οργάνωση, τη χρήση του χώρου και τα συλλογικά έργα, όπως οι τάφροι που προστάτευαν τους οικισμούς από πλημμύρες.

Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε η συνεργάτιδα του Δήμου Τεμπών, κα Άννα Γεροκώστα.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ενώ παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Γκατζόγιας, η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Τεμπών κα Μαρία Κωστή, ο Αρχιμανδρίτης π. Αθηναγόρας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Συκουρίου κ. Μιχάλης Γκουντής, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Αρίσταρχος Κουλουκτσής, εκπρόσωπος του Διευθυντή Αστυνομίας Λάρισας, ο πρώην Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Βασίλης Κούργιας, ο πρώην Δήμαρχος Δήμου Νέσσωνος κ. Νίκος Γερογιάννης, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας κα Σταυρούλα Σδρόλια, καθώς και πρόεδροι συλλόγων, φορέων και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Συκουρίου.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γεώργιος Μανώλης ανέφερε:

«Η σημερινή διάλεξη αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τις ρίζες του τόπου μας. Η Λεκάνη του Συκουρίου και της Ελάτειας δεν είναι απλώς τόποι κατοίκησης, αλλά τόποι ιστορίας, δημιουργίας και συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού.

Ως Δημοτική Αρχή, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, την επιστημονική έρευνα και τη γνώση της τοπικής μας ιστορίας.

Η κατανόηση του παρελθόντος μάς δίνει τη δύναμη και την έμπνευση να σχεδιάσουμε καλύτερα το μέλλον. Η επιστημονική συνεργασία Ελλήνων και ξένων ερευνητών αποδεικνύει πως η γνώση και η έρευνα μπορούν να φωτίσουν το παρελθόν και να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.

Ευχαριστούμε θερμά τους ομιλητές, τη Δρ. Agathe Reingruber και τον Δρ. Γεώργιο Τουφεξή, καθώς και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας για τη συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή τους στην ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.»