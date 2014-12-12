Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Όποιος ακούει ραδιόφωνο μπαίνει ολοένα και περισσότερο στο κλίμα των Χριστουγέννων από τις διαφημίσεις του Τζάμπο οι οποίες μετρούν τις ημέρες αντίστροφα. Στολίζεται και η Λάρισα η οποία ολοένα και περισσότερο αντιγράφει τις πρακτικές Μπέου (στα λαμπιόνια). Όσο για τα Τρίκαλα το χρυσωρυχείο της πόλης και της τοπικής αγοράς που ονομάζεται «Μύλος των Ξωτικών», έρχεται στις 21 Νοεμβρίου με τους επισκέπτες του να γεμίζουν και φέτος τα ξενοδοχεία των Τρικάλων, της Καρδίτσας αλλά και της Λάρισας. Καλά Χριστούγεννα λοιπόν.

# Ολοένα και μεγαλύτερο θεσσαλικό ενδιαφέρον αποκτά η Εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κλήθηκαν να καταθέσουν δυο Λαρισαίοι ΚΥΔάρχες, οι Καλφούντζος και Ντογκούλης. Η οικειότητα του Καλφούντζου με τον Αυγενάκη ήταν τέτοια που μαζί με τον Ζερβό (αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ) συμμετείχε και σε ομαδικές κλήσεις στο κινητό του υπουργού. Τους περιμένει η Λίτσα (Λιακούλη)...

$ Από δω το΄φερε από εκεί το πήγε ο Σαμαράς, στην πολυαναμενόμενη Κυριακάτικη συνέντευξή του στον Αντένα, δεν είπε κουβέντα για νέο κόμμα. Οπότε άνθρακες ο θησαυρός. Το είχαμε άλλωστε αντιληφθεί, ο Νίκος Ράπτης (ο του Κουρέτα) δεν μετακινήθηκε χθες από τη Λάρισα ..

& Σε «χαλάρωση» των κριτηρίων για μια σειρά παροχών του «πακέτου» της ΔΕΘ προκειμένου να ωφεληθούν περισσότεροι, προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπό την πίεση βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. Έτσι, δύο μέτρα του «πακέτου» ΔΕΘ, η μείωση κατά 50% του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και η σταδιακή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, επεκτάθηκαν σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους για τους δήμους των τεσσάρων περιφερειών της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου, ενώ για τη Θεσσαλία και την υπόλοιπη χώρα ισχύουν έως τους 1.500 κατοίκους. Δεν αποκλείεται, πλησιάζοντας στις εκλογές, το όριο να υπερβεί τους 2.000 κατοίκους …

^ Μάλλον θα πρέπει να αυξήσει κι άλλο τα πρόστιμα ο Δήμος Λαρισαίων για την αφισοκόλληση. Κάποιοι, κυρίως σύλλογοι, θεωρούν δικαίωμά τους να …ρυπαίνουν. Στη Γιάννουλη γέμισαν οι στύλοι από αφίσες …εξωραϊστικού συλλόγου χωριού από γειτονικό νομό.

@ Επιτέλους φως σε κάποια σκοτεινά σημεία του οδικού δικτύου στη Θεσσαλία. Οι 4.061 έξυπνοι στύλοι φωτισμού, οι οποίοι ξεκίνησαν να εγκαθίστανται σε 230 σημεία που υπέδειξε η Περιφέρεια, αναμένεται να μειώσουν δραστικά την επικινδυνότητα, καθώς η ανεπαρκής ορατότητα ευθύνεται συχνά για σοβαρά ατυχήματα. Επιπλέον, το δίκτυο φωτισμού των θεσσαλικών δρόμων αναμένεται να επεκταθεί μελλοντικά με άλλα 1.000 φωτιστικά. Ο τελικός αριθμός των θέσεων θα οριστικοποιηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).





Στη Θεσσαλία τον γνωρίσαμε ως τηλεοπτικό chef στο τοπικό Formedia. Υπήρξε πρώην μοντέλο που ανακάλυψε τον θεό και φόρεσε τα ράσα. Κατά κόσμον Βασίλειος Βεζυρέας, νυν «αρχιεπίσκοπος του Πατρώου Ορθοδόξου Εορτολογίου» (παλαιοημερολογίτης). Στο διαδικτυακό του κανάλι, στο YouΤube, κάτω από τον τίτλο «Pateras Parthenios», διαθέτει περισσότερους από 100.000 εγγεγραμμένους ακολούθους. Ο άνθρωπος του θεού πιάστηκε χθες στην Αθήνα με δυο κιλά κοκαΐνη …

Κηπουρικά νέα …

Η «Κήπων Οδός ΕΠΕ» είναι μια εταιρεία, από το Κορωπί Αττικής, που το όνομά της δεν λέει τίποτα στον πολύ κόσμο, την γνωρίζουν ίσως κάποιοι που ασχολούνται με τα φυτώρια και την κηπουρική. Εμφανίστηκε στον δήμο Λαρισαίων ξαφνικά, στα χρόνια του Θανάση Μαμάκου. Οι προηγούμενοι δήμαρχοι προτιμούσαν να πραγματοποιούν τις προμήθειες της υπηρεσίας Πρασίνου από τις επιχειρήσεις της πόλης που είναι αρκετές και αξιόλογες. Μέχρι που εμφανίστηκε η Κήπων Οδός.

Τον Απρίλιο του 2024 ο δήμος Λαρισαίων προκήρυξε ένα διαγωνισμό για το αστικό Πράσινο, ύψους 1.858.450 €, για 12 μήνες, με δικαίωμα προαίρεσης για άλλους 12 μήνες, ήτοι σύνολο 3.716.901 € με ΦΠΑ. Τίτλος: «Υπηρεσίες Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων». Σε αυτόν πήραν μέρος τρεις εταιρείες: η «Θαλλός Τεχνική Κατασκευαστική ΙΚΕ» (από Αθήνα), η «Ν. Μπακαρτζής – Γ. Ρίζος Ο.Ε.» (από Λάρισα), και η προαναφερθείσα «Κήπων Οδός Ε.Π.Ε.». (εδώ). Οι δύο πρώτες, καθόλα πλήρεις στα απαραίτητα (τεχνογνωσία, εγγυητικές κ.λ.π.), βρέθηκαν εκτός διαγωνισμού για λεπτομέρειες που δεν άλλαζαν την ουσία των προσφορών. Εντούτοις κόπηκαν, έτσι γίνεται στους διαγωνισμούς. Στο παιχνίδι έμεινε μόνον η «Κήπων Οδός» η οποία πήρε τη δουλειά. Η εταιρεία από το Κορωπί αποδείχτηκε απίστευτα έτοιμη για την διαγωνιστική διαδικασία…

Ωστόσο οι Αθηναίοι, εκτός από την συντήρηση, πήραν και την προμήθεια των υλικών για το Πράσινο. Από τις μανόλιες και τις μιμόζες μέχρι τα σπόρια για το γκαζόν, δεν έμεινε τίποτα για τις επιχειρήσεις της Λάρισας. (εδώ)

Υπάρχει και συνέχεια. Τις προάλλες ο Δήμος Λαρισαίων άσκησε το δικαίωμα προαίρεσης που υπήρχε στη σύμβαση και έδωσε στην εταιρεία του Κορωπίου άλλο 1.858.450 €, για 12 μήνες (εδώ). Για να γίνει κατανοητό τι είναι το δικαίωμα προαίρεσης, με όρους εστιατορίου θα μπορούσε να σημαίνει «ωραίο το φιλέτο, φέρτε μας ένα ακόμα…».

Κάπως έτσι οι Λαρισαίοι φυτωριούχοι έχασαν από πελάτη τους τον Δήμο Λαρισαίων που τον είχαν μια ζωή.

Ας πάνε στο Κορωπί …

