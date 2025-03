Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας και το Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Νορβηγίας και το Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου, διοργανώνουν εκδήλωση την Παρασκευή 7/3/2025 στις 19:30, στο Synergeio, Χώρος Πολιτισμού (Οικονόμου Εξ Οικονόμων 22), με ελεύθερη είσοδο.

Θα προβληθεί η νορβηγική ταινία «Τι θα πει ο κόσμος» και θα ακολουθήσει συζήτηση με τη Φανή Μουστάκα, Ψυχολόγο, και την Ειρήνη Μουρουγιάννη, Κοινωνική λειτουργό, από το Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας.

Λίγα λόγια για την ταινία:

H δεκαεξάχρονη Νίσα ζει διπλή ζωή. Στο σπίτι, με την οικογένειά της, είναι η τέλεια πακιστανή κόρη. Έξω, παρέα με τους φίλους της, είναι μια συνηθισμένη νορβηγίδα έφηβος. Όταν ο πατέρας της την ανακαλύπτει στο κρεβάτι με τον φίλο της, οι δύο κόσμοι της Νίσα συγκρούονται βίαια. Οι γονείς της αποφασίζουν να την τιμωρήσουν για παραδειγματισμό: την απαγάγουν και την πάνε στο Πακιστάν για να μείνει εκεί με συγγενείς της οικογένειας. Σε μια χώρα που της είναι τελείως ξένη, η Νίσα αναγκάζεται να προσαρμοστεί στην κουλτούρα των γονιών της.

Το φιλμ της Ιράμ Χακ θέτει ουσιαστικά επί τάπητος το ζήτημα της αντιμετώπισης της γυναίκας στη Δύση και την Ανατολή (στη Νορβηγία και το Πακιστάν), με το ενδιαφέρον να έγκειται στο γεγονός πως η νεαρή πρωταγωνίστρια βρίσκεται διχασμένη μεταξύ δύο διαφορετικών χωρών και πολιτισμών εξαιτίας της ίδιας της καταγωγής της, που τη θέλει να μεγαλώνει εντός του σπιτιού με αξίες πακιστανικές και εκτός αυτού ως ένα ανέμελο κορίτσι του «cool» Δυτικού Κόσμου, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που τα δύο αυτά σύμπαντα θα συγκρουστούν οριστικά και αμετάκλητα.

Σημείωμα σκηνοθέτη:

Η ιστορία της ταινίας είναι η πιο προσωπική μου μέχρι σήμερα. Όταν ήμουν 14 χρονών, η οικογένεια μου με απήγαγε και με ανάγκασε να ζήσω για ενάμισι χρόνο στο Πακιστάν. Περίμενα μέχρι να νιώσω έτοιμη σαν δημιουργός και σαν άνθρωπος για να διηγηθώ την ιστορία με έναν σοφό και ευαίσθητο τρόπο. Εννοώ ότι δεν ήθελα να παρουσιάσω το κορίτσι ως θύμα και τους γονείς της ως θύτες. Ήθελα να πω μία απίθανη ιστορία αγάπης ανάμεσα σε γονείς και παιδί. Μια ιστορία που δεν μπορεί να έχει καλό τέλος, όσο το χάσμα ανάμεσα στις δύο γενιές παραμένει τόσο μεγάλο.

Θέλω να τοποθετήσω το κοινό δίπλα στη Νίσα και στα συναισθήματα της σε όλη την ταινία. Μετά από πολλές οντισιόν, βρήκαμε την τέλεια ηθοποιό για τον ρόλο στο πρόσωπο της Μαρία Μοζχντάχ. Ήταν μία εκπληκτική ανακάλυψη και ήταν πολύ ευχάριστη στη συνεργασία της με τους πιο έμπειρους ηθοποιούς στους υπόλοιπους ρόλους.

Κύριες Διακρίσεις

Βραβείο καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρώτου αντρικού ρόλου (Adil Hussain) και σεναρίου στα Amanda, τα εθνικά βραβεία της Νορβηγίας. Υποψήφιο για πρώτο γυναικείο ρόλο (Maria Mozhdah) και μοντάζ.

Επίσημη πρόταση της Νορβηγίας για το ξενόγλωσσο Όσκαρ.

Τι θα πει ο κόσμος (Hva Vil Folk Si / What Will People Say, Νορβηγία, Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία, Δανία, 2017, 106 λεπτά)

Σκηνοθεσία: Ιράμ Χακ

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Μοζχντάχ, Αντίλ Χουσεΐν, Εκαβαλί Κάνα

Είσοδος ελεύθερη