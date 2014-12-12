Η ανακατασκευασμένη πανέμορφη πλατεία του Μελισσοχωρίου γέμισε με κόσμο, μουσική και χειροκροτήματα στη συναυλία Κλαυδίας που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ, με την υποστήριξη της Τοπικής Κοινότητας.

Η τραγουδίστρια μάγεψε το κοινό με τη μοναδική φωνή και την παρουσία της, προσφέροντας μία βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ρυθμό και σύγχρονους ήχους . ‘Όπως έκλεψε τις εντυπώσεις στη Eurovision έτσι κατέκτησε και τις καρδιές του κοινού στο Μελισσοχώρι.

Η συναυλία της Κλαυδίας δεν κατάφερε απλώς να εντυπωσιάσει. Δημιούργησε πάνω από όλα μία μαγική εμπειρία: η φωνή της, η αίσθηση κοινότητας και η μουσική ατμόσφαιρα συνδύασαν όλα τα στοιχεία που κάνουν μια live εμφάνιση αξέχαστη. Στο Μελισσοχώρι το κοινό τραγούδησε, χόρεψε και θα γιόρτασε την τελευταία νότα του καλοκαιριού!

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος ανέφερε:

«Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να φιλοξενούμε απόψε, εδώ στην πανέμορφη πλατεία του Μελισσοχωρίου, μια σπουδαία καλλιτέχνιδα την KLAVDIA, την αγαπημένη ερμηνεύτρια που κατέκτησε τις καρδιές του κοινού με τη μοναδική της φωνή και παρουσία! Μια καλλιτέχνιδα με διεθνή πορεία η οποία μας κάνει την τιμή να βρεθεί κοντά μας και να χαρίσει σε όλους μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Η συναυλία αυτή δεν είναι απλώς μια πολιτιστική εκδήλωση. Είναι μια γιορτή εξωστρέφειας, δημιουργικότητας και σύνδεσης του Δήμου μας με τους ανθρώπους του πολιτισμού και της τέχνης. Στόχος μας είναι να δίνουμε βήμα σε νέες φωνές, να στηρίζουμε τις σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες και –πάνω απ’ όλα– να προσφέρουμε στους δημότες και επισκέπτες μας ποιοτικές στιγμές ψυχαγωγίας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση αυτής της όμορφης βραδιάς – την Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου, τις υπηρεσίες του Δήμου, τους εθελοντές, και φυσικά όλους εσάς, που με την παρουσία σας στηρίζετε κάθε προσπάθεια πολιτιστικής ανάτασης και συμμετοχής.

KLAVDIA, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Σου ευχόμαστε μια υπέροχη βραδιά και ένα θερμό κοινό — που, όπως βλέπεις, είναι ήδη έτοιμο να σε απολαύσει!».

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Σέβη Λαδοπούλου – Χατζητσοπάνη και ο Πρόεδρος της ΤΚ Μελισσοχωρίου Δημήτρης Ροϊδούλης.