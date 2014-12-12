Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος, που αφορά τη δίωξη μελών της κυβέρνησης, και αποτελεί εξ αντικειμένου τον σκόπελο για τον ουσιαστικό έλεγχο ενδεχόμενων υπουργικών αδικημάτων όχι μόνο για τους εθνικούς, αλλά και για τους ευρωπαίους εισαγγελείς βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.

Σύμφωνα με τα ΝΕΑ (Μίνα Μουστάκα), η συζήτηση μόνο τυχαία δεν είναι καθώς, όπως είναι γνωστό, τόσο στην περίφημη σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση στα τρένα, που συνδέεται – κατά τις Αρχές – αιτιωδώς με την τραγωδία των Τεμπών, όσο και στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ το ελληνικό κλιμάκιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας… σκόνταψε σε τυχόν ευθύνες πρώην υπουργών, διαβίβασε αμελλητί, κατά τις συνταγματικές επιταγές τούς φακέλους στη Βουλή, αλλά εν τέλει επί της ουσίας η έρευνα έμεινε μετέωρη, χωρίς ουσιαστική διερεύνηση τυχόν ποινικών υπουργικών αδικημάτων.

Δεν είναι τυχαίο μάλιστα πως το θεσμικό αυτό ζήτημα τέθηκε πρόσφατα επί τάπητος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία με αφορμή την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε ενημερώσει επισήμως πως το συγκεκριμένο θέμα της μεταχείρισης πολιτικών προσώπων είχε τεθεί υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς πρόκειται για ζήτημα συμβατότητας μεταξύ του δικαίου της ΕΕ και του εθνικού δικαίου. Ετσι, η ανάδειξή του από τη Λάουρα Κοβέσι στη σύντομη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον αρμόδιο υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα, παρουσία του ευρωπαίου εισαγγελέα Νίκου Πασχάλη, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη, δεομένου ότι η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε κομβικό σημείο με απρόβλεπτες ποινικές και πολιτικές διαστάσεις. Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης έδωσε το σαφές στίγμα της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με την επίμαχη συνταγματική διάταξη ξεκαθαρίζοντας πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη ανακοινώσει πρόταση αναθεώρησής του.

kosmoslarissa.gr