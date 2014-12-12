Τα “ΘΕΟΤΟΚΙΑ” είναι ένας θεσμός πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων της Κοιλάδας για την εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου.

Η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας των Κοιλαδαίων είναι ένα εθνικό και θρησκευτικό κειμήλιο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, η οποία ήρθε μαζί με τους πρόσφυγες θρακιώτες στην Κοιλάδα από το 1906, όταν οι Έλληνες εκδιώχθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες της Ανατολικής Ρωμυλίας και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο χωριό Κοιλάδα της Λάρισας.

Το τριήμερο 6, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, με την ευκαιρία της εορτής της Γεννήσεως της Θεοτόκου, η Κοιλάδα ζει ένα μεγάλο πολιτιστικό και θρησκευτικό γεγονός με δρώμενα και εκδηλώσεις.

Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων αρχίζει το απόγευμα του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, στις 7.00 μ.μ., με την τέλεση του μυστηρίου του ιερού Ευχελαίου.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 7.00 μ.μ., θα τελεστεί ο Πανηγυρικός εσπερινός και η περιφορά της ιεράς εικόνας, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Λαρισαίων.

Την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, το πρωί, θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου.