Στη φετινή διοργάνωση της γιορτής κρασιού Αμπελώνα, η σκηνή θα γεμίσει με την παραδοσιακή φωνή και την ενέργεια της Κωνσταντίας Τούνη μαζί της η καταπληκτική ορχήστρας της, για ένα αξεπέραστο παραδοσιακό γλέντι που θα μας ταξιδέψει με ήχους και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό αποτέλεσμα της οποίας θα είναι ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι, που θα αναδείξει την παράδοση, τη φιλοξενία και την οινοπαραγωγική ταυτότητα της περιοχής μας.

"Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί, να χορέψουμε, να απολαύσουμε το κρασί και την παρέα, όπως μόνο στον Αμπελώνα ξέρουμε να κάνουμε!", καταλήγει η σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.