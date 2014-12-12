Καλημέρα και καλή εβδομάδα

H Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ερευνά μόνο τα ευρωπαϊκά κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ. Σήμερα μαθαίνουμε ότι έχει στραφεί και σε τρία έργα ύδρευσης, αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, στο νομό Λάρισας (Βαγγέλης Κακάρας, Ελευθερία). Πρόκειται για τρεις συμβάσεις: στη ΔΕΥΑΛ (επί Καλογιάννη), στη ΔΕΥΑ Ελασσόνας, και στη ΔΕΥΑ Κιλελέρ. Η πρώτη, της ΔΕΥΑΛ, είναι ύψους 6,3 εκ. ευρώ και σχετίζεται με έργο για τα ψηφιακά υδρόμετρα. Μάλιστα η συγκεκριμένη σύμβαση υπογράφτηκε μετά την ήττα του Καλογιάννη στις εκλογές του 2023, με τον Μαμάκο να τον επικρίνει τότε δημόσια με το ερώτημα ποιοι λόγοι υπαγορεύουν την υπογραφή μιας τέτοιας σύμβασης την ώρα που η δημοτική αρχή αποχωρεί από το δημαρχείο…

Στη ΔΕΥΑ Ελασσόνας η υπό έρευνα σύμβαση είναι ακόμα μεγαλύτερη (6,9 εκ. ευρώ) και αφορά έργο για τον ηλεκτρονικό εντοπισμό διαρροών στο δίκτυο κ.λ.π. Σε ότι αφορά τον Δήμο Κιλελέρ, η οικεία ΔΕΥΑ, ερευνάται για σύμβαση ύψους 2,1 εκ. ευρώ, με τίτλο «Ολιστικό σύστημα ελέγχου και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης». Χαρά μας να σας κρατάμε ενήμερους …

*Πλημμύρισε η Θεσσαλία από ναυτιλιακό πετρέλαιο, λένε οι γνωρίζοντες σχετικά με τους τελευταίους ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων που οδήγησαν και σε προφυλακίσεις εμπλεκομένων. Ως γνωστόν τα καύσιμα των πλοίων είναι αφορολόγητα. Αν τα νοθεύσεις και λίγο …

% Ταξί χωρίς οδηγό κυκλοφορούν στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Τι να μας πείτε ρε γατάκια… Στα Τρίκαλα υπήρχε λεωφορείο χωρίς οδηγό. Και έπαιζε και Μητροπάνο…

@ Κύριο Ηρακλή Τζαφέτα, ηθοποιό (ενταύθα): Δεν την αντέχετε την κριτική βλέπω, ούτε εμείς τις απειλές σας …

«Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φίλα με σαν να 'ναι η πρώτη φορά …» τραγουδούσε ο Γιάννης Κότσιρας στη συναυλία που έδωσε την Παρασκευή στη Λάρισα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Αμέσως, στο κατάμεστο Κηποθέατρο, τα κινητά σηκώθηκαν ψηλά και άρχισαν να αιωρούνται με αναμμένους τους φακούς. Τα γυναικεία πλήθη άκουγαν εκστασιασμένα, και η κυρία της φωτογραφίας, άρτια προετοιμασμένη, αντί για το κινητό, έβγαλε από την τσάντα της το …φλόγιστρο που έχει για το μάτι της κουζίνας στο σπίτι. Το πάθος δεν κρύβεται …

Κάποτε στις Βρυξέλλες

Ευθύνες στον τότε υπουργό Γεωργίας Σωτήρη Χατζηγάκη και στην κυβέρνηση Καραμανλή καταλογίζει ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βασίλης Κασκαρέλης που έζησε από κοντά, στις Βρυξέλλες, την αποτυχημένη Ελληνική διαπραγμάτευση του 2009 για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις που κόστισαν στη χώρα 500 εκ. ευρώ.

Όλα αυτά στο βιβλίο του «Η τέλεια Ελληνική καταιγίδα» το οποίο κυκλοφορεί αύριο. Τα ίδια γίνονται και σήμερα, 15 χρόνια μετά, λέει ο πρέσβης και εξηγεί τον λόγο: «κανείς δεν ενδιαφερόταν ποτέ να βάλει τάξη, με τις τακτικές κολομβιανού καρτέλ», όπως αποκαλεί τις αγροτικές ομάδες που λυμαίνονται τις επιδοτήσεις, «οι οποίες συνεχίζουν να ενεργούν σε βάρος του ονόματος της χώρας και των φορολογουμένων. Όλο το παρακύκλωμα βασιζόταν και βασίζεται στον φόβο των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν τις συνδικαλιστικές αντιδράσεις, το συνακόλουθο “πεζοδρόμιο” και τον αντίκτυπο στους ψηφοφόρους.»....

# Ακόμα και αυτοσχέδιο φωτοβολταϊκό για να φορτίζουν τα κινητά, διέθεταν οι χασισοκαλλιεργητές στην απάτητη κορυφή του Ολύμπου όπου έκρυβαν την τεράστια φυτεία. Εκτός όμως από τον άρτιο εξοπλισμό και την άψογη οργάνωση, είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους και στον θεό. Οι αστυνομικοί βρήκαν κρεμασμένη, στον κορμό δένδρου, μια εικόνα της Παναγίας. Ωστόσο στην περίπτωσή τους «το βόηθα Παναγιά» δεν έπιασε …

% Έφοδο στο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ που διατηρεί στα Τρίκαλα ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας (και πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Καρδίτσα) Γιώργος Βαιόπουλος, έγινε από το ΣΔΟΕ. Άγνωστο αν έψαχναν κάτι για πελάτες του στον ΟΠΕΚΕΠΕ …

& Δεν κλήθηκε στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής ως μάρτυρας ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης. Του οποίου την κλήτευση ζήτησε σύσσωμη η αντιπολίτευση, καθώς γνώριζε ποιοι «καίγονταν» από τους τηλεφωνικούς διαλόγους που κατέγραψαν οι νόμιμες επισυνδέσεις… όταν βρίσκονταν ακόμα σε εξέλιξη.

Τη σχετική «ομολογία» είχε κάνει ο Βολιώτης βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, λέγοντας ότι ο κ. Μυλωνάκης τον είχε ενημερώσει… πέρυσι πως «κόπηκε» από τον τότε κυβερνητικό ανασχηματισμό επειδή παρακολουθείται.

«Πώς ήξερε ο Μυλωνάκης (που τότε ήταν γενικός γραμματέας της Βουλής) ποιοι παρακολουθούνται;» ρώτησε πολλάκις η αντιπολίτευση, αλλά απάντηση δεν πήρε.

Φυσικά, ούτε ο Μπουκώρος κλήθηκε ως μάρτυρας…

# Σειρήνες συναγερμού πολιτικής άμυνας θα προμηθευτεί ο Δήμος Λαρισαίων και θα τις τοποθετήσει στην ταράτσα του κτηρίου επί των οδών Παπαναστασίου και Γρηγορίου Ε’. Ευχόμαστε να σκουριάσουν αχρείαστες …

