Άλλα 42 ποδήλατα θα θέσει ο Δήμος Λαρισαίων στη διάθεση των δημοτών, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κινητικότητας στην πόλη. Τα ποδήλατα θα είναι διαθέσιμα και θα σταθμεύουν σε 7 σημεία της πόλης όπου και θα μπορούν να επιστρέφονται μετά τη χρήση τους η οποία δεν πρέπει να υπερβάινει τις 4 ώρες. Από τα 42 ποδήλατα τα 17 θα είναι ηλεκτρικά ενώ όλα θα διαθέτουν GPS για τον εντοπισμό τους.

Όσοι θα θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν θα πρέπει, μέσω της τραπεζικής κάρτας τους, να δεσμεύσουν μια εγγύηση 15 ευρώ η οποία θα δίδεται στον χρήστη όταν επιστρέφει το ποδήλατο χωρίς φθορές.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Θανάση Αραμπατζή, Ελευθερία)