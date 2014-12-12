Με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα πραγματοποιούνται και φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Λαρισαίων για την Απελευθέρωση της Λάρισας από τη γερμανική κατοχή (23-10-1944).

Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης, ενώ θα ακολουθήσουν παράλληλες εκδηλώσεις, σήμερα το απόγευμα, 23 Οκτωβρίου, καθώς και το απόγευμα της επόμενης Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, στις 11:00 – 11.15 π.μ., θα συγκεντρωθούν στο Δημαρχείο της πόλης μαθητές, εκπρόσωποι αρχών και φορέων, καθώς και πολίτες, από όπου στις 11:30 π.μ., με τη Φιλαρμονική του Δήμου να προηγείται, θα μετακινηθούν προς το Ηρώο της πόλης (μέσω Παπαναστασίου –Αρχαίου Θεάτρου-Βενιζέλου-Διονυσίου Φιλοσόφου-Ηρώο).

Στις 11:45π.μ. θα τελεστεί Επιμνημόσυνη δέηση, ενώ στις 11:55 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ομιλία από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γαρυφαλλιά Καρυστιανού-Γκολφινοπούλου.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων – τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου.

Με το πέρας της τελετής στο Ηρώο, θα ακολουθήσει δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας (αίθουσα “Βεργίνα”).