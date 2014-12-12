Η Λάρισα «βάφτηκε» ροζ και πλημμύρισε συγκίνηση, χαμόγελα και αισιοδοξία, στην εκδήλωση «Όσο ΡΟΖ, ελπίΖΩ», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου σε νέο χώρο, σε αίθουσα του Επιμελητηρίου Λάρισας, λόγω των καιρικών συνθηκών, μεταφέροντας το μήνυμα της ενημέρωσης, της πρόληψης και της νίκης απέναντι στον καρκίνο του μαστού.

Η πρωτοβουλία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας, σε συνδιοργάνωση με την Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Λάρισας, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, τον ΣΘΕΒ και το Γαλλικό Ινστιτούτο – Γαλλική Πρεσβεία, τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στους survivors, σε όλες και όλους που έδωσαν ή δίνουν τη μάχη τους, αλλά και σε κάθε γυναίκα που με την πρόληψη προστατεύει τη ζωή της.

O Σύλλογος εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όσους στήριξαν και συμμετείχαν:

Τους γιατρούς του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας που βρέθηκαν κοντά στο κοινό, προσφέροντας επιστημονική ενημέρωση και πολύτιμες συμβουλές:

Απόστολο Κομνό, Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Αικατερίνη Βάσιου, Ακτινοδιαγνώστρια, Υπεύθυνη Κέντρου Μαστού ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Γεώργιο Μπούτσικο, Ογκοπλαστικό Χειρουργό Μαστού, Υπεύθυνο Χειρουργό Κέντρου Μαστού ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Γεώργιο Παπατσίμπα, Παθολόγο – Ογκολόγο Επιστημονικό Συνεργάτη Α΄ Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που συμμετείχε ενεργά με κινητή μονάδα, εξετάσεις και συμβουλευτική καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, τις Σχολές Ζαχαροπλαστικής – Αρτοποιίας και Παιδαγωγικών Επαγγελμάτων, τους σπουδαστές και καθηγητές που εργάστηκαν με μεράκι για τον σκοπό.

Τον Party FM 97,1 και τους παραγωγούς Γιάννη Φακή και Έλενα Οικονόμου, που μετέτρεψαν τη βραδιά σε γιορτή χαράς και ελπίδας, με μουσική, ρυθμό και ενέργεια.

Το Επιμελητήριο Λάρισας για την παραχώρηση του χώρου

Τις επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου Λάρισας και του ΣΘΕΒ, που στάθηκαν στο πλευρό της εκδήλωσης με δράσεις και υποστήριξη.

Την Εύη Λιάκου και την εταιρεία Logotype, για τη δημιουργία της εικαστικής ταυτότητας του «Όσο ΡΟΖ, ελπίΖΩ».

Το βραβευμένο γυναικείο φωνητικό σύνολο InDONNAtion του ΔΩΛ, που χάρισε μοναδικές μουσικές στιγμές γεμάτες ευαισθησία και φως.

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαρισαίων για την πολύτιμη στήριξη και αιγίδα.

Και τέλος, όλους εσάς που αψηφήσατε τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, δώσατε το ‘παρών’ και κάνατε το μήνυμα πιο δυνατό.

Η εκδήλωση έκλεισε με συγκίνηση, αισιοδοξία και μια μεγάλη ροζ αγκαλιά, δίνοντας σε όλους το μήνυμα πως η ενημέρωση σώζει ζωές και η ελπίδα νικά τον φόβο.

Γιατί Όσο ΡΟΖ, ελπίΖΩ… τόσο όλοι μαζί γινόμαστε πιο δυνατοί.