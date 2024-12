Ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο σκηνικό στήνεται στις πλατείες, Κεντρική και Ταχυδρομείου, αλλά και τους κεντρικούς δρόμους και πεζοδρόμους της Λάρισας, καθώς ολοκληρώνονται οι εργασίες για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των επόμενων ημερών.

Οπως σημειώνεται από τη δημοτική αρχή η Λάρισα έχει ντυθεί στα γιορτινά της, γίνεται η πόλη του Άη Βασίλη, Larissa Santa City, γεμίζει με χρώματα, φως, πρωτοτυπεί και προσκαλεί όλες και όλους να ζήσουμε μια μοναδική χριστουγεννιάτικη εμπειρία!

Οι πλατείες της πόλης έχουν στολιστεί με εκατοντάδες χιλιάδες λαμπάκια, το ίδιο και οι πεζόδρομοι σε όλο το εμπορικό κέντρο.

Η Λάρισα ξαναγίνεται πόλη φωτεινή, πόλη Χριστουγεννιάτικη, πόλη γιορτινή, στο κέντρο και σε κάθε συνοικία

Στην Κεντρική πλατεία δεσπόζει το χριστουγεννιάτικο δένδρο, ύψους 15 μέτρων, που φωταγωγήθηκε σε μια λαμπρή τελετή, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, παρουσία χιλιάδων Λαρισαίων που κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης και απόλαυσαν τη συναυλία του μοναδικού Στέλιου Ρόκκου.

Το Στέκι του Άη Βασίλη, στην εξέδρα, ετοιμάζεται να υποδεχθεί μικρούς και μεγάλους, με δρώμενα και δραστηριότητες που θα ξετρελάνουν τους λιλιπούτειους επισκέπτες.

Δίπλα και το Santa Truck, που ετοιμάζεται για να μεταφέρει το πνεύμα των Χριστουγέννων με δράσεις σε κάθε γωνιά της πόλης!

Στην πλατεία Ταχυδρομείου, τη δεύτερη μεγάλη κεντρική πλατεία της πόλης, έχει στηθεί το παγοδρόμιο και γύρω του ετοιμάζεται ένας μεγάλος παιδότοπος, που θα προσφέρει ατελείωτες ώρες χριστουγεννιάτικης διασκέδασης.

Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα με λιχουδιές και γλυκίσματα

Μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη γιορτινή «αγορά» στήνεται, επίσης, στην Κεντρική πλατεία, που θα υποδέχεται μεγάλους και μικρούς από τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, με λιχουδιές και γλυκίσματα!

Κουραμπιέδες και μελομακάρονα, χαλβάς, μαλλί της γριάς και ποπ-κορν, λουκουμάδες, βάφλες και πανκέικ, ζεστό κρασί, σοκολάτα και ροφήματα, καραμέλες και ζαχαρωτά, αλμυρές γεύσεις και αναψυκτικά, χριστουγεννιάτικα είδη, δώρα και στολίδια δημιουργούν την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία, στην «καρδιά» της πόλης!

Christmas Parade και Santa Walk

Κορυφαία ωστόσο, εκδήλωση της φετινής χριστουγεννιάτικης Λάρισας είναι το Christmas Parade (χριστουγεννιάτικη παρέλαση αρμάτων), για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Μια παρέλαση 12 θεματικών, πολύχρωμων αρμάτων με 12 θεματικές, 12 γκρουπ, ανθρώπους όλων των ηλικιών, μικρούς και μεγάλους, με πολύχρωμες φορεσιές, που ενσαρκώνουν τη μαγεία των Χριστουγέννων και κάνουν την ατμόσφαιρα φαντασμαγορική στους κεντρικούς δρόμους της Λάρισας!

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με ένα πάρτι στην κεντρική πλατεία με διάσημους dj s, με μουσικές, χορό, χαμόγελα, φώτα και τη γιορτινή διάθεση να κορυφώνεται, σε μια μοναδική εμπειρία!

Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η πόλη θα πλημμυρίσει με… Άη Βασίληδες, καθώς το μεσημέρι θα γίνει το Santa Walk, από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Παράρτημα Λάρισας, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων.

Η Λάρισα, αυτές τις γιορτές, αναδεικνύει το ανθρώπινο, ευαίσθητο πρόσωπό της, απέναντι στα προβλήματα των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται: Περπατάμε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και καταλήγουμε στην κεντρική πλατεία με στόχο την συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση των δομών υγείας της πόλης.

Μουσική και εκδηλώσεις

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων, καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, γεμίζει τις γειτονιές και τις συνοικίες με χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, με τα τμήματα, τις χορωδίες και τις ορχήστρες του, έχουν οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών εκδηλώσεων.

Στη γιορτινή ατμόσφαιρα συμπράττουν, ακόμη, οι Λέσχες Πολιτισμού, Μύλος του Παππά, Χατζηγιάννειο, ΚΔΑΠ «Πρόσβαση», Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων, Δημοτικός Κουκλοθίασος «Τιριτόμπα», Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας, καθώς και πλήθος Λαρισαίων dj, με εκδηλώσεις ως και τις 2 Ιανουαρίου 2025!

Ανακαλύψτε το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ελάτε να γεμίσουμε την πόλη μας με γέλια, τραγούδια και τη ζεστασιά των γιορτών.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Δήμου Λαρισαίων – Χριστούγεννα 2024 & Πρωτοχρονιά 2025

7 Δεκεμβρίου 2024 – Σάββατο

10:30: Αμφιθέατρο Μύλου του Παππά – Ταχταρίσματα, Χορός & Μουσική (Εργαστήριο μουσικής για συνοδούς και μωρά)

12:30: Αμφιθέατρο Μύλου του Παππά – Η Φούλα η Χιονονιφούλα αποφασίζει να ταξιδέψει (χριστουγεννιάτικη μουσικοχορευτική παιδική παράσταση)

19:30: Πλατεία Φαλάνης: Τελετή φωταγώγησης δέντρου – Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Λαρισαίων

20:00: Αίθουσα Δημοτικού Ωδείου Λάρισας – 10 Χρόνια Ορχήστρα Ελληνικής Λαϊκής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

8 Δεκεμβρίου 2024 – Κυριακή

18:30: Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου – Γιάννουλη: Τελετή φωταγώγησης δέντρου – Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Λαρισαίων

20:00: Αίθουσα Δημοτικού Ωδείου Λάρισας – 10 Χρόνια Ορχήστρα Ελληνικής Λαϊκής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

9 Δεκεμβρίου 2024 – Δευτέρα

20:30: Αίθουσα Συναυλιών Δ.Ω.Λ. – Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Ορχηστρών Σπουδαστών Δ.Ω.Λ.

10 Δεκεμβρίου 2024 – Τρίτη

19:00: Κεντρική Πλατεία – Τερψιθέα: Τελετή φωταγώγησης δέντρου – Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Λαρισαίων

Απόγευμα: Πλατεία Stage – Παραδοσιακή Ορχήστρα ΔΩΛ

11 Δεκεμβρίου 2024 – Τετάρτη

Απόγευμα: Κεντρική Πλατεία – Stage – Απογευματινή Μουσική Εκδήλωση

12 Δεκεμβρίου 2024 – Πέμπτη

17:30: Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης – Φιλαρμονική

18:30: Χατζηγιάννειο – Χριστουγεννιάτικη Παράσταση ΚΔΑΠ «Γυάλινος Κόσμος»

18:30: Σκηνή Αίθουσας Συναυλιών Δ.Ω.Λ. – “Talking in Jazz” (Εργαστήριο Jazz για σπουδαστές/στριες)

19:00: Πλατεία Stage – Σαξόφωνα Δ.Ω.Λ. (Τάξη κου Φυσέκη)

20:00: Αίθουσα Συναυλιών Δ.Ω.Λ. – “Talking in Jazz” (Συναυλία Jazz Τρίο Γιώργου Τσώλη)

13 Δεκεμβρίου 2024 – Παρασκευή

19:00: Κεντρική Πλατεία – Λάρισα – Φιλαρμονική – Συναυλία

20:30: Πλατεία Stage – Λέσχες Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, Κιθάρες (Τάξη κου Αχ. Σίμου)

14 Δεκεμβρίου 2024 – Σάββατο

20:00: Αίθουσα Συναυλιών Δ.Ω.Λ. – Χριστουγεννιάτικη Συναυλία μέσα από Jazz & Rock ακούσματα (INDONNATION)

15 Δεκεμβρίου 2024 – Κυριακή

Πρωί: Πλατεία Stage – Λέσχες Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, Κιθάρες (Τάξη κου Αχ. Σίμου)

18:30: Πλατεία Stage – Συναυλία Πνευστών (Τάξη κου Τσιαρδάκα)

20:00: Αίθουσα Συναυλιών Δ.Ω.Λ. – So this is Christmas… Σύνολα Παιδικής Χορωδίας Δ.Ω.Λ. & Τάξη Σύγχρονου Τραγουδιού

16 Δεκεμβρίου 2024 – Δευτέρα

19:00: Πλατεία Stage – Stand-up Comedy

17 Δεκεμβρίου 2024 – Τρίτη

20:00: Αίθουσα Συναυλιών Δ.Ω.Λ. – Εορταστική Συναυλία της Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

18 Δεκεμβρίου 2024 – Τετάρτη

20:00: Χατζηγιάννειο – Χριστουγεννιάτικη Παράσταση Συλλόγου Μουσικής και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης Λάρισας

17:30-21:00: Πλατεία Stage – Λαρισαίοι DJs (Σύλλογος Λαρισαίων Δισκοθετών)

19 Δεκεμβρίου 2024 – Πέμπτη

19:00: Χατζηγιάννειο – Χριστουγεννιάτικη Παράσταση ΚΔΑΠ «Πρόσβαση»: “Τα παιδιά που ήθελαν ν’ αγγίξουν τ’ αστέρια”

20 Δεκεμβρίου 2024 – Παρασκευή

18:00: Χατζηγιάννειο – Λέσχες Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, Κιθάρες (Τάξη κου Αχ. Σίμου και κας Νικούλη)

Απόγευμα: Κεντρική Πλατεία – Stage – Μουσική Εκδήλωση

21 Δεκεμβρίου 2024 – Σάββατο

11:00: Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων – Μύλος του Παππά – Χριστούγεννα με τη Γιαγιά και τον Παππού

12:00: Γαλλικό Ινστιτούτο – Φιλαρμονική – Ξενόγλωσσα Κάλαντα

18:00: Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Κωνσταντίνου – Latin Christmas (Τάξη κας Πλασταρά)

18:30: Χατζηγιάννειο – Χριστουγεννιάτικη Παράσταση MOS “Πρόσεχε τι εύχεσαι”

Απόγευμα: Κεντρική Πλατεία – Stage – Μουσική Εκδήλωση

22 Δεκεμβρίου 2024 – Κυριακή

12:00: Φρίξου – Δευκαλίωνος – Συναυλία Φιλαρμονικής

11:00-13:00: Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων – Μύλος του Παππά – Χριστούγεννα με τη Γιαγιά και τον Παππού

18:00: Μύλος του Παππά – Δον Κιχώτης στο Δημοτικό Κουκλοθίασο Τιριτόμπα

Απόγευμα: Πλατεία Stage – Live Streaming Συμφωνικής Ορχήστρας

20:00: Αίθουσα Συναυλιών Δ.Ω.Λ. – Εορταστικό Κοντσέρτο Gala Όπερας

23 Δεκεμβρίου 2024 – Δευτέρα

Απόγευμα: Κεντρική Πλατεία – Stage – Μουσική Εκδήλωση

24 Δεκεμβρίου 2024 – Τρίτη

9:00: Πόλη της Λάρισας – Κάλαντα από Φιλαρμονική

16:30: Κεντρική Πλατεία – Christmas Parade! Χριστουγεννιάτικη παρέλαση αρμάτων

17:30: Κεντρική Πλατεία – Πάρτι με τον DJ Junior Pappa!

26 Δεκεμβρίου 2024 – Πέμπτη

18:00: Μύλος του Παππά – Δον Κιχώτης στο Δημοτικό Κουκλοθίασο Τιριτόμπα

27 Δεκεμβρίου 2024 – Παρασκευή

17:30-21:00: Πλατεία Stage – Λαρισαίοι DJs

29 Δεκεμβρίου 2024 – Κυριακή

18:00: Μύλος του Παππά – Δον Κιχώτης στο Δημοτικό Κουκλοθίασο Τιριτόμπα

20:00: Αίθουσα Συναυλιών Δ.Ω.Λ. – “Δόξα ἐν ὑψίστοις” (Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μικτής Χορωδίας Δ.Ω.Λ.)

30 Δεκεμβρίου 2024 – Δευτέρα

17:30-21:00: Πλατεία Stage – Λαρισαίοι DJs

31 Δεκεμβρίου 2024 – Τρίτη

09:00: Εκκίνηση από τον Μύλο του Παππά – Κάλαντα από τη Φιλαρμονική

Πρωί: Πλατεία Stage – Santa Walk – Από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Παράρτημα Λάρισας

Βράδυ: Κεντρική Πλατεία – Αλλαγή Χρόνου!

2 Ιανουαρίου 2025 – Πέμπτη

18:00: Μύλος του Παππά – Δον Κιχώτης στο Δημοτικό Κουκλοθίασο Τιριτόμπα