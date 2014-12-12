Μια μοναδική ημερίδα αφιερωμένη στις ευκαιρίες καριέρας στον χώρο του game development, με παρουσίες εκπροσώπων από εγχώριες αλλά και διεθνείς εταιρείες ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών, υποδέχεται η Λάρισα, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00, στο Επιμελητήριο Λάρισας (Παπακυριαζή 44, 2ος όροφος).

Πρόκειται για μια δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2025, όπου φοιτητές, νέοι δημιουργοί, επαγγελματίες και λάτρεις των videogames θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά κορυφαίους επαγγελματίες της βιομηχανίας και να μάθουν πώς μπορούν να κάνουν το πρώτο τους βήμα στον χώρο.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να συνδέσει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, να αναδείξει τις δεξιότητες που ζητά η σύγχρονη βιομηχανία και να εμπνεύσει τη νέα γενιά developers, artists, designers και marketers.

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Λαρισαίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Λάρισας, τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), τον IGDA Greece και το JOIST Innovation Park, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Ομιλητές:

Άκης Ζαχαριάδης – CEO της IPHIGAMES (game publisher & development studio)

Θεοφάνης Γαβριηλίδης – CEO της Critical Hit PR (marketing agency για videogames)

Γιάννης Πάτρας – Business Developer στη Whisper Games (διεθνής game publisher με έδρα στην Κίνα)

Special Guest: Εκπρόσωπος της Electronic Arts

Ημερομηνία: 23 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 18:00

Τοποθεσία: Επιμελητήριο Λάρισας, Παπακυριαζή 44 (2ος όροφος)

Είσοδος ελεύθερη – Δήλωσε συμμετοχή εδώ: https://fienta.com/imerida-epaggelmatikou-prosanatolismou-sto-game-development