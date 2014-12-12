Για ένατη συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκε φέτος στη Λάρισα, στον προαύλιο χώρο του Μύλου του Παππά η βραδιά του ερευνητή από το Εργαστήρι Φυσιολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Λάρισα τίμησε την βραδιά του ερευνητή

Στο χώρο των εκδηλώσεων από νωρίς το απόγευμα, βρίσκονται ερευνητές από τα εργαστήρια του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι παρουσιάζουν πληροφορίες από την έρευνα τους, κατάλληλα προσαρμοσμένες για κάθε ηλικία παιδιών.

Η Λάρισα τίμησε την βραδιά του ερευνητή

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συζήτησαν με τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους επισκέπτες, θέματα σχετικά με την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε καθημερινά και την επίδρασή τους στην υγεία μας και περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η ανακύκλωση, η αειφορία και η αξιοποίηση υποπροϊόντων παραγωγής τροφίμων.

Η Λάρισα τίμησε την βραδιά του ερευνητή

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιούνται live πειράματα, παιχνίδια, ζωγραφική, αστροπαρατήρηση ώστε τα παιδιά με απλό και προσιτό τρόπο να έρθουν σε επαφή με σημαντικά θέματα της επιστήμης.

Η Λάρισα τίμησε την βραδιά του ερευνητή

Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)