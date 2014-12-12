Για ένατη συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκε φέτος στη Λάρισα, στον προαύλιο χώρο του Μύλου του Παππά η βραδιά του ερευνητή από το Εργαστήρι Φυσιολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στο χώρο των εκδηλώσεων από νωρίς το απόγευμα, βρίσκονται ερευνητές από τα εργαστήρια του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι παρουσιάζουν πληροφορίες από την έρευνα τους, κατάλληλα προσαρμοσμένες για κάθε ηλικία παιδιών.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συζήτησαν με τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους επισκέπτες, θέματα σχετικά με την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε καθημερινά και την επίδρασή τους στην υγεία μας και περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η ανακύκλωση, η αειφορία και η αξιοποίηση υποπροϊόντων παραγωγής τροφίμων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιούνται live πειράματα, παιχνίδια, ζωγραφική, αστροπαρατήρηση ώστε τα παιδιά με απλό και προσιτό τρόπο να έρθουν σε επαφή με σημαντικά θέματα της επιστήμης.

Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)