«Μάγεψε» τα παιδιά η διαδραστική παιδική παράσταση μαγικών, που πραγματοποιήθηκε στο Fashion City Outlet το περασμένο Σάββατο! Μία μοναδική εμπειρία διασκέδασης που «ξετρέλανε» τους μικρούς μας φίλους, που κατέκλυσαν τους χώρους του εμπορικού κέντρου της καρδιάς μας.

Δεκάδες ήταν τα παιδιά που ανέβηκαν στη σκηνή, φόρεσαν το καπέλο, κράτησαν το μαγικό ραβδί και συμμετείχαν σε όλη τη διάρκεια της παράστασης σε ρόλο βοηθού μάγου.

Ο μάγος θα μυήσει στα μαγικά κόλπα τα παιδιά και τα επόμενα Σάββατα 20 & 27 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα καθώς η back to school περίοδος συνεχίζεται στο Fashion City Outlet με δραστηριότητες που αποτελούν πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους.

Το εμπορικό κέντρο της καρδιάς μας προσφέρει χαρά, διασκέδαση και όλα όσα χρειάζεται ο μαθητής για την καινούργια σχολική χρονιά: σακίδια, κασετίνες, αθλητικά, ρούχα, παπούτσια, σχολικά, lunch boxes, παγούρια, gadgets, και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και πάντα στις καλύτερες τιμές!

